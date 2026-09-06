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Max Verstappen at Zandvoort

Verstappen had het lastig in strijd met Mercedes: "Topsnelheid was niet onze vriend"

Max Verstappen at Zandvoort — Foto: © IMAGO
1 reactie

Verstappen had het lastig in strijd met Mercedes: "Topsnelheid was niet onze vriend"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Max Verstappen mag naar het podium na de enerverende F1 Grand Prix van Italië. Lange tijd vocht hij het uit met Mercedes-duo Kimi Antonelli en George Russell, maar uiteindelijk moet de coureur van Red Bull Racing genoegen nemen met de derde plaats op het Autodromo Nazionale Monza.

Pierre Gasly vertrok vanaf pole position, maar na de tweede staande starts viel de Alpine al gauw terug. Verstappen kon de aanval inzetten bij Russell en reed zelfs een aantal ronden aan de leiding. Maar Antonelli, die vanaf achteraan begon na een motorwissel, kwam ontzettend snel naar voren en mengde zich al gauw in het gevecht. De strijd tussen de Zilverpijlen en Verstappen werd onderbroken door een virtual safety car voor de stilgevallen Lance Stroll. Russell bleef buiten, maar beschadigde zijn oude banden en verloor in de slotfase de overwinning aan Antonelli. Verstappen had op een nieuw setje van de harde Pirelli's niet het tempo om Antonelli bij te houden, maar hij verschalkte wel de McLarens om zo als derde aan de finish te komen.

Proberen in de Overtake Mode te blijven

"Het waren mooie gevechten, al moest ik het wel vaak vanaf de buitenkant proberen, omdat we het heel lastig hadden met het energiemanagement tussen bochten twee en vier", reageerde Verstappen direct na de race in Italië. "Topsnelheid was niet onze vriend vandaag. Ik probeerde met hen mee te komen, maar de Mercedessen waren een beetje te snel. Ik probeerde binnen een seconde te blijven voor de Overtake Mode, maar die verloor ik op een gegeven moment."

De viervoudig wereldkampioen probeerde zich vervolgens op zijn eigen wedstrijd te concentreren. "Ik had een momentje in bocht twee, omdat het asfalt daar aan het openbreken was. Ik vloog daar bijna van de baan door het grind wat daar lag. Vervolgens zaten de McLarens in de Overtake Mode achter mij en dat maakt op een circuit als dit echt een groot verschil. Toen ik eenmaal een gaatje geslagen had... Ik ben blij om als derde te zijn gefinisht en het podium hier te pakken."

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