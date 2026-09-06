Leclerc onthult toch klachten na crash: 'Inmiddels is het weer goed'
Leclerc onthult toch klachten na crash: 'Inmiddels is het weer goed'Maak ons je Google-favoriet
Charles Leclerc onthult dat de klapper in Parabolica toch wel even pijn heeft gedaan. De Monegask had last van zijn zicht, zo vertelt hij, hoewel hij inmiddels weer helemaal oké is.
Leclerc vertrok vanaf P3 in Italië voor de Tifosi. In de eerste bocht kwam teamgenoot Lewis Hamilton nog langszij, maar die werd van de baan geduwd door de Monegask. In ronde vier was het echter Oscar Piastri die de binnenkant koos in Parabolica en op die manier Leclerc wilde inhalen. De Ferrari-coureur koos voor de buitenlijn, maar verloor daar de achterkant van de SF-26 en dat kon hij niet meer opvangen, met een megaklapper als gevolg.
Problemen met zicht
Na afloop legt Leclerc bij de Italiaanse tak van Sky Sports F1 uit dat hij toch even wazig zicht had na de crash: "Het gaat goed met me. Alleen mijn oog geeft me nu nog een beetje problemen. Ik ben niet gewond, alles is wat dat betreft in orde." Over de crash zelf verklaart hij: "Ik wilde accelereren, maar ik had in eerste instantie iets te weinig vermogen. Daarna kreeg ik juist te veel vermogen, maakte de achterkant een beweging en verloor ik de auto. Ik moet er nog wat beter naar kijken."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
VIDEO | Verstappen onthult waarom hij Mercedessen niet kon volgen: 'Dát verloor ik' | GPFans Race Day
- 6 minuten geleden
LIVE (gesloten) | GP Italië: Antonelli pakt leiding af van Russell ondanks grindbak-momentje
- Vandaag 14:55
- 7
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand
FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt
Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen
BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan
Net binnen
VIDEO | Verstappen onthult waarom hij Mercedessen niet kon volgen: 'Dát verloor ik' | GPFans Race Day
- 6 minuten geleden
Norris ziedend na actie teamgenoot Piastri in slotfase GP Italië: "Heel gevaarlijk"
- 26 minuten geleden
Colapinto barst voor de camera in Monza in tranen uit: 'Ik heb het verknald'
- 42 minuten geleden
Tsunoda stond verkeerd op de grid, maar krijgt geen straf van FIA
- 1 uur geleden
Leclerc onthult toch klachten na crash: 'Inmiddels is het weer goed'
- 1 uur geleden
Verstappen reageert sarcastisch op FIA-onderzoek: "Wij hebben de snelste motor, hè"
- 2 uur geleden
- 3
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Hamilton zien punten vervallen richting Monza
- 31 augustus
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
- 25 augustus
'Red Bull trekt de portemonnee en wil Verstappen vijf jaar langer aan zich binden'
- 18 augustus
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
- 25 augustus
Diefstal op F1-circuit in Madrid, Norris wil evenveel als Verstappen en Hamilton verdienen | GPFans Recap
- 1 september
Verstappen erkent dat het niet goed met hem gaat: 'Ik ben ziek'
- 22 augustus