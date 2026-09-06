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Charles Leclerc at suzuka

Leclerc onthult toch klachten na crash: 'Inmiddels is het weer goed'

Charles Leclerc at suzuka — Foto: © IMAGO

Leclerc onthult toch klachten na crash: 'Inmiddels is het weer goed'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Charles Leclerc onthult dat de klapper in Parabolica toch wel even pijn heeft gedaan. De Monegask had last van zijn zicht, zo vertelt hij, hoewel hij inmiddels weer helemaal oké is.

Leclerc vertrok vanaf P3 in Italië voor de Tifosi. In de eerste bocht kwam teamgenoot Lewis Hamilton nog langszij, maar die werd van de baan geduwd door de Monegask. In ronde vier was het echter Oscar Piastri die de binnenkant koos in Parabolica en op die manier Leclerc wilde inhalen. De Ferrari-coureur koos voor de buitenlijn, maar verloor daar de achterkant van de SF-26 en dat kon hij niet meer opvangen, met een megaklapper als gevolg.

Problemen met zicht

Na afloop legt Leclerc bij de Italiaanse tak van Sky Sports F1 uit dat hij toch even wazig zicht had na de crash: "Het gaat goed met me. Alleen mijn oog geeft me nu nog een beetje problemen. Ik ben niet gewond, alles is wat dat betreft in orde." Over de crash zelf verklaart hij: "Ik wilde accelereren, maar ik had in eerste instantie iets te weinig vermogen. Daarna kreeg ik juist te veel vermogen, maakte de achterkant een beweging en verloor ik de auto. Ik moet er nog wat beter naar kijken."

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