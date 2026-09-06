Tsunoda stond verkeerd op de grid, maar krijgt geen straf van FIA
Tsunoda stond verkeerd op de grid, maar krijgt geen straf van FIAMaak ons je Google-favoriet
De FIA heeft zich gebogen over het foutje van Yuki Tsunoda, die uiteindelijk voor de start verkeerd stond en uiteindelijk zijn positie corrigeerde. Race Control besloot vanwege dat moment een extra formatieronde te rijden.
Tsunoda reed richting zijn startplek op de grid, maar leek aanvankelijk naar de verkeerde kant van zijn startvak te rijden. Toen hij dat doorhad, stuurde hij bij en zette hij zijn Racing Bulls uiteindelijk correct in het aangewezen startvak. Volgens de stewards stond de auto uiteindelijk volledig op de juiste plek.
Tsunoda gaat in de fout, maar werd niet geïnformeerd door FIA
In artikel B5.9.4 van het reglement staat dat een coureur die een extra formatieronde veroorzaakt, na die ronde de pitstraat in moet rijden en de race vanuit de pitstraat moet starten. Doet hij dat niet, dan volgt normaal gesproken een verplichte stop-and-go-penalty. Het probleem was echter dat Tsunoda en Racing Bulls niet wisten dat zij als oorzaak van de extra formatieronde werden gezien. Race Control had het team en de coureur daar namelijk niet over geïnformeerd. Daarbij wees Racing Bulls erop dat een extra formatieronde ook om allerlei andere redenen kan worden gestart, bijvoorbeeld vanwege een fotograaf of een andere externe omstandigheid. Het team had daarom geen reden om ervan uit te gaan dat Tsunoda de oorzaak was.
De stewards gingen mee in die redenering. Zij stelden vast dat Tsunoda uiteindelijk correct in zijn startvak stond en dat het team geen bericht had gekregen dat de extra formatieronde door hem was veroorzaakt. Daarom vonden de stewards dat ze geen stop-and-go-penalty konden opleggen.
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