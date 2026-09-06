Verstappen reageert sarcastisch op FIA-onderzoek: "Wij hebben de snelste motor, hè"
Verstappen reageert sarcastisch op FIA-onderzoek: "Wij hebben de snelste motor, hè"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen vindt het onbegrijpelijk dat de krachtbron van Red Bull Ford door de FIA wordt aangemerkt als de snelste van het veld. De viervoudig wereldkampioen blikt daarom ook met gemengde gevoelens terug op de F1 Grand Prix van Italië, waar hij de wagens van Mercedes op pure topsnelheid niet kon bijhouden. De Limburger reageert dan ook sarcastisch op het recente onderzoek rondom het zogeheten ADUO-systeem, dat concludeerde dat zijn team over de beste motor beschikt.
Tijdens de race op het Autodromo Nazionale Monza kwam Verstappen als derde over de streep, achter racewinnaar Kimi Antonelli en diens teamgenoot George Russell. Het betekent dat de kopman van Red Bull dit seizoen nog altijd wacht op zijn eerste overwinning onder de nieuwe technische reglementen. Lange tijd leek het erop dat Verstappen zich echt in het gevecht kon mengen, en hij lag zelfs eventjes aan de leiding. In de slotfase zag hij echter Antonelli aan de horizon verdwijnen. De jonge Italiaan versloeg, mede dankzij een pitstop tijdens een VSC, zijn ploegmaat voor de overwinning. Verstappen zag de zwart-witgeblokte vlag als derde.
Red Bull Ford komt tekort op het rechte stuk
De Red Bull-coureur concludeerde bij Viaplay dat het team het maximale uit de wedstrijd heeft gehaald. "Natuurlijk ben ik wel tevreden met het resultaat. Voor ons is het gewoon prima", begon Verstappen. Toch wijst hij direct naar het grote pijnpunt van zijn RB22. "We zijn echt enorm traag op de rechte stukken". Dat de formatie topsnelheid mist ten opzichte van de concurrentie, komt voor hem echter niet als een verrassing. "Het is jammer als je ziet hoeveel we tekortkomen op het rechte stuk, maar dat is niks nieuws, dat weten we al langer."
Verstappen reageert sarcastisch op FIA-onderzoek
De frustratie van Verstappen staat in schril contrast met de recente bevindingen rondom het 'Additional Development and Upgrade Opportunities'-programma, waarbij motorfabrikanten die niet de benchmark zijn, ontwikkelingen aan de power unit mogen doorvoeren. De FIA oordeelde eind augustus dat de verbrandingsmotor van Red Bull Ford de beste in het Formule 1-veld is, waardoor concurrenten Mercedes, Ferrari, Audi en Honda extra ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Verstappen kan daar op het powercircuit van Monza slechts cynisch om lachen. "We hebben wel de snelste motor, hè", merkt hij sarcastisch op. "Nee, het is niet te verklaren." Voor hem valt deze tegenstelling niet te rijmen met de officiële lezing van de autosportbond. "We zijn een slak op het rechte stuk."
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