De F1 Grand Prix van Italië is voor Liam Lawson uitgelopen op een frustrerende en saaie middag. De Red Bull Racing-coureur kwam op het Autodromo Nazionale Monza niet verder dan de veertiende positie, nadat hij de wedstrijd vanuit de pitstraat moest aanvangen. Volgens Lawson beschikte zijn RB22 over voldoende snelheid voor een beter resultaat, maar zorgde schade aan zijn voorvleugel voor de nodige problemen.

Terwijl Mercedes-coureur Kimi Antonelli een historische overwinning opeiste voor George Russell en Max Verstappen, kende Lawson een moeizame race. De wedstrijd werd in de openingsfase geneutraliseerd met een rode vlag na een stevige crash van Charles Leclerc. Voor de interim-coureur van Red Bull, die momenteel de geblesseerde Isack Hadjar vervangt, veranderde de herstart zijn race in een kansloze inhaalwedstrijd.

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Schade na herstart

Na afloop van de race blikte Lawson terug op zijn veertiende plaats in de eindklassering. "Ja, nee, het was behoorlijk saai...", begon de Nieuw-Zeelander geïrriteerd tegenover Viaplay. "Ik had een goede eerste ronde vanuit de pitstraat en toen kregen we natuurlijk de rode vlag. Bij de herstart verloor ik een deel van mijn voorvleugel." De regie miste het in de tv-uitzending, maar blijkbaar moest hij een extra stop maken. "We moesten naar binnen om die te vervangen en probeerden daarna een achterstand van dertig seconden goed te maken", aldus Lawson, die baalt als een stekker. "Het is zonde, want de auto was erg snel."

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Onduidelijkheid over Madrid

Het is momenteel nog onduidelijk of de tijdelijke teamgenoot van Max Verstappen ook volgende week tijdens de Grand Prix van Madrid op de grid zal verschijnen. Hadjar is nog altijd herstellende van een polsbreuk en het team heeft tot op heden geen officiële beslissing genomen over de rijdersbezetting voor het Spaanse raceweekend. Lawson zelf tast eveneens nog in het duister over een eventueel vervolg. "Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik kom er waarschijnlijk woensdag weer achter." Tot die tijd bereidt hij zich voor op beide scenario's. Op de vraag of hij rekening moet houden met de voorbereiding bij én Red Bull én Racing Bulls tot er meer duidelijkheid is, antwoordde hij kort: "Ja."

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