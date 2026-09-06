Lewis Hamilton is witheet over de tactiek van Ferrari na een onderonsje met teamgenoot Charles Leclerc tijdens de Grand Prix van Italië. De zevenvoudig wereldkampioen stelt bij De Telegraaf dat er bij de Italiaanse renstal geen duidelijke afspraken zijn over gevechten op de baan, wat direct na de start leidde tot een kostbare aanvaring. "Er zijn hier geen afspraken", aldus de Britse coureur.

Het incident tussen de twee Ferrari-coureurs vond plaats in de openingsfase van de thuisrace op Monza. In de eerste chicane probeerde Hamilton zijn teamgenoot aan de binnenkant te passeren, maar bij het uitkomen van de bocht liet Leclerc zijn bolide naar buiten lopen. Hierdoor werd de 41-jarige coureur in het grind gedrukt en viel hij terug naar de achtste plaats. Over de boordradio liet hij direct zijn onvrede blijken: "Charles pushed me off!".

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Hamilton spreekt van slechte prestatie

Na afloop van de race uitte de voormalig Mercedes-coureur felle kritiek op het gebrek aan duidelijke regels binnen zijn huidige team. Hij benadrukte dat de situatie schadelijk was voor de renstal, aangezien beide auto's posities verloren door het onderlinge duel. Hamilton vergeleek de gang van zaken met zijn eerdere werkgever, waar altijd duidelijke, schriftelijke afspraken bestonden om dergelijke aanvaringen te voorkomen.

Geen ingreep van de stewards

Hoewel de stewards het voorval onderzochten, besloten zij geen verdere actie te ondernemen. Leclerc gaf later toe dat het gevecht te ver ging, terwijl Hamilton volhield dat hij in de tweede bocht al voor lag. De race eindigde voor beide coureurs in een teleurstelling. Leclerc crashte in de tweede ronde zwaar in de Parabolica en viel uit, terwijl Hamilton met zijn SF-26 niet verder kwam dan de zesde plaats.

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