close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Ferrari, Hungary, 2026

Hamilton witheet na 'onderonsje' met Leclerc: 'Er zijn simpelweg geen afspraken'

Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Ferrari, Hungary, 2026 — Foto: © IMAGO

Hamilton witheet na 'onderonsje' met Leclerc: 'Er zijn simpelweg geen afspraken'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

Lewis Hamilton is witheet over de tactiek van Ferrari na een onderonsje met teamgenoot Charles Leclerc tijdens de Grand Prix van Italië. De zevenvoudig wereldkampioen stelt bij De Telegraaf dat er bij de Italiaanse renstal geen duidelijke afspraken zijn over gevechten op de baan, wat direct na de start leidde tot een kostbare aanvaring. "Er zijn hier geen afspraken", aldus de Britse coureur.

Het incident tussen de twee Ferrari-coureurs vond plaats in de openingsfase van de thuisrace op Monza. In de eerste chicane probeerde Hamilton zijn teamgenoot aan de binnenkant te passeren, maar bij het uitkomen van de bocht liet Leclerc zijn bolide naar buiten lopen. Hierdoor werd de 41-jarige coureur in het grind gedrukt en viel hij terug naar de achtste plaats. Over de boordradio liet hij direct zijn onvrede blijken: "Charles pushed me off!".

Hamilton spreekt van slechte prestatie

Na afloop van de race uitte de voormalig Mercedes-coureur felle kritiek op het gebrek aan duidelijke regels binnen zijn huidige team. Hij benadrukte dat de situatie schadelijk was voor de renstal, aangezien beide auto's posities verloren door het onderlinge duel. Hamilton vergeleek de gang van zaken met zijn eerdere werkgever, waar altijd duidelijke, schriftelijke afspraken bestonden om dergelijke aanvaringen te voorkomen.

Geen ingreep van de stewards

Hoewel de stewards het voorval onderzochten, besloten zij geen verdere actie te ondernemen. Leclerc gaf later toe dat het gevecht te ver ging, terwijl Hamilton volhield dat hij in de tweede bocht al voor lag. De race eindigde voor beide coureurs in een teleurstelling. Leclerc crashte in de tweede ronde zwaar in de Parabolica en viel uit, terwijl Hamilton met zijn SF-26 niet verder kwam dan de zesde plaats.

Gerelateerd

Ferrari Lewis Hamilton Charles Leclerc

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Leclerc onthult toch klachten na crash: 'Inmiddels is het weer goed'

Leclerc onthult toch klachten na crash: 'Inmiddels is het weer goed'

  • Vandaag 19:23
Ferrari komt met medische update na zware klapper van Leclerc in Monza

Ferrari komt met medische update na zware klapper van Leclerc in Monza

  • Vandaag 15:51
Hamilton maakt de tongen los met opvallende entree op Formule 1-circuit Italië

Hamilton maakt de tongen los met opvallende entree op Formule 1-circuit Italië

  • 3 september 2026 19:16
  • 28
Hamilton reageert op bizarre Q2-verwarring met Ferrari op Monza: 'Ik snapte er niets van'

Hamilton reageert op bizarre Q2-verwarring met Ferrari op Monza: 'Ik snapte er niets van'

  • Vandaag 11:17
Hoe laat begint de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza?

Hoe laat begint de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza?

  • Vandaag 07:39
Mercedes eerste in laatste training voor GP Italië, maar Verstappen dichtbij op P3

Mercedes eerste in laatste training voor GP Italië, maar Verstappen dichtbij op P3

  • Gisteren 13:35
  • 3

Net binnen

21:44
Recap
Loek Hartog redt leven van GT3-collega, Leclerc onthult toch klachten na crash | GPFans Recap
20:51
Video
VIDEO | Verstappen onthult waarom hij Mercedessen niet kon volgen: 'Dát verloor ik' | GPFans Race Day
20:32
Norris ziedend na actie teamgenoot Piastri in slotfase GP Italië: "Heel gevaarlijk"
20:16
Colapinto barst voor de camera in Monza in tranen uit: 'Ik heb het verknald'
19:55
Tsunoda stond verkeerd op de grid, maar krijgt geen straf van FIA
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand Heldendaad van Hartog

Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand

Vandaag 13:42 3
FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt herziene uitslag monaco

FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt

4 september 2026 17:38 1
Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen Lando Norris

Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen

2 september 2026 12:44 14
BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan Breaking

BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan

1 september 2026 19:54 4
Ontdek het op Google Play
x