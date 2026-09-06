Lewis Hamilton is van mening dat Ferrari het zichzelf onnodig lastig heeft gemaakt tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. Volgens de Britse coureur ontsnapte de renstal ternauwernood aan uitschakeling in Q2 als gevolg van strategische verwarring en problemen met de timing. Dat liet hij weten in gesprek met de media in Monza.

Hoewel de zevenvoudig wereldkampioen zich zaterdag aanvankelijk als vijfde kwalificeerde met een tijd van 1:22.011, mag hij de race van vandaag vanaf de vierde positie aanvangen. Dit heeft te maken met een gridstraf voor Oscar Piastri, waardoor de Ferrari-coureur een plekje opschuift naar voren. In de huidige WK-stand deelt de Brit momenteel de tweede plaats met zijn voormalig teamgenoot George Russell, op ruime achterstand van kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli.

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Chaos in de pitstraat

Tijdens het tweede deel van de kwalificatie kroop Hamilton door het oog van de naald door met een miniem verschil van 0,001 seconde op Gabriel Bortoleto door te dringen tot Q3. De coureur legt uit dat een afwijkende strategie de boel verstoorde. "Ik reed de eerste ronde in Q1, voelde me goed, en wachtte toen om die band opnieuw te gebruiken voor Q2", aldus Hamilton. "We zouden een push-cool-cool-push doen, maar omdat iedereen wachtte en Charles niet als eerste naar buiten wilde, moesten we wachten, wachten, wachten. Toen kreeg iedereen maar één snelle ronde, wat het behoorlijk uitdagend voor ons maakte".

Daarnaast wijst de Ferrari-rijder op de problemen die ontstonden in de beslissende sessie. "In Q3 had ik in principe geen wielen onder de auto, en iedereen vertrok terwijl mijn motor al draaide", zo doelt hij op het oponthoud in de pitstraat. "Ik ging 25 seconden erachteraan naar buiten en dat haalde me gewoon uit mijn ritme". Volgens Hamilton had dit grote gevolgen voor zijn snelheid op het hogesnelheidscircuit. "Als je een andere auto volgt en in die slipstream zit, kom je veel sneller aan, dus de remzones zijn anders. Als je dan in je eentje rijdt, verlies je de slipstream. Er gaat veel tijd verloren in de slipstream".

Toch begrijpt de huidige nummer twee van het kampioenschap niet volledig waarom het team er in de slotfase niet beter voor stond. De SF-26 voelde gedurende de sessie immers competitief aan. "Ik begrijp niet echt helemaal waarom we überhaupt zoveel snelheid tekortkwamen", vervolgt hij. "We hadden de snelheid moeten hebben zoals in de eerste sessie, maar iedereen ging gewoon vooruit. Ik denk dat het team zich aan het einde uitsluitend richtte op het krijgen van een gelijke slipstream over het hele circuit en we struikelden gewoon".

Ondanks de moeizame zaterdag ziet Hamilton wel degelijk kansen voor de hoofdrace. "Het is absoluut positief om vooruitgang te boeken", stelt hij over zijn verbeterde startpositie. "Het geeft ons hopelijk een eerlijke kans om te vechten met George. Er staat dan één Mercedes vooraan, dus hopelijk geeft dat ons de kans om als team samen te werken en te proberen dubbel te scoren".

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