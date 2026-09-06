Verstappen voorzichtig na vraag over Ferrari: "Daar ga ik me niet over uitlaten"
Verstappen voorzichtig na vraag over Ferrari: "Daar ga ik me niet over uitlaten"Maak ons je Google-favoriet
Volgens viervoudig wereldkampioen Max Verstappen is het nog maar de vraag of de concurrentie de sterke vorm uit de kwalificatie kan vasthouden tijdens de race op Monza. De Red Bull Racing-coureur vertrekt vanmiddag vanaf de vijfde positie en weigert zich uit te spreken over de updates van concurrent Ferrari. Dat liet de Nederlander weten in gesprek met de verzamelde Nederlandse media.
Hoewel de kwalificatie op zaterdag teleurstellend verliep voor het team uit Milton Keynes, schuift Verstappen toch een plekje op op de startopstelling. Dat heeft alles te maken met een gridstraf voor Oscar Piastri, die drie plaatsen werd teruggezet wegens het hinderen van Liam Lawson. Verstappen, die momenteel de zesde plek in het kampioenschap bezet met de nieuwe Red Bull-Ford-krachtbron, kijkt daardoor bij de start direct tegen de achterkant van de Ferrari's aan vanaf de vijfde positie.
Ferrari en de cost cap
Verstappen noemt de verrassende pole position voor Pierre Gasly mooi voor de sport. Daarnaast wijst de viervoudig wereldkampioen op de ontwikkelingsstrijd met Ferrari, dat op het thuiscircuit met nieuwe onderdelen rijdt. Gevraagd naar de stappen van de Italiaanse renstal en de vraagtekens die Mercedes-teambaas Toto Wolff plaatste bij het uitgavenpatroon van de Italiaanse grootmacht, houdt de coureur zich op de vlakte. "Daar ga ik me niet over uitlaten, want je weet niet hoe mensen de cost cap benutten", citeert F1Maximaal. "Wij hebben ook al heel veel aangepast. Wat wij al hebben aangepast, kost ook enorm veel geld", verklaart Verstappen. Over de verdere doorontwikkeling van de RB22 is hij realistisch. "Er komt nog wel wat, maar niet heel veel", tempert hij de verwachtingen.
'Geen probleem met rode kleuren'
Dat de race vanmiddag om 15:00 uur een uitdaging wordt, is duidelijk. Dit seizoen is het traditionele DRS-systeem vervangen door actieve aerodynamica, waarbij coureurs een elektrische boost kunnen inzetten als inhaalhulp. Op de vraag of hij mee kan vechten met de kopgroep, antwoordt de rijder eerlijk. "Dat ligt echt eraan hoe de auto gaat. Als ze het morgen oplossen en het een beetje zoals in de derde vrije training gaat, dan probeer ik natuurlijk mee te gaan met die groep. Als het gaat zoals nu, heb ik er niet zoveel vertrouwen in", geeft Verstappen toe. Red Bull-teambaas Laurent Mekies gaf eerder al aan te hopen dat het team beschadigde onderdelen mag vervangen voor de start.
Tot slot blikt de Nederlander kort terug op een opstootje met Lewis Hamilton in de derde vrije training, waarbij beide heren op zoek waren naar een slipstream. Vanmiddag starten de twee rivalen vlak achter elkaar op de grid. "We starten denk ik naast elkaar", blikt Verstappen vooruit. "Ik zou niet precies weten waarom. Soms gebeuren die momenten ook omdat iedereen een slipstream wil hebben. Dat wij het dan toevallig allebei zijn, nou prima. Ik maak me daar niet druk om", stelt de coureur nuchter vast. Dat hij daarbij op de startopstelling achter twee auto's van Ferrari belandt, deert hem niet. "Ik heb geen probleem met rode kleuren", besluit hij.
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