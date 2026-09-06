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George Russell and Max Verstappen in Austin

Russell wijst naar Verstappen voor mislopen pole in Italië: "Daardoor ontstond er chaos"

George Russell and Max Verstappen in Austin — Foto: © IMAGO

Russell wijst naar Verstappen voor mislopen pole in Italië: "Daardoor ontstond er chaos"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Volgens Mercedes-coureur George Russell heeft een rommelige slotfase in de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië hem mogelijk de poleposition gekost. De Brit wijst onder meer naar een chaotisch moment met Max Verstappen in het beslissende deel van de sessie op het Autodromo Nazionale Monza. Dat liet hij weten tijdens de officiële persconferentie na afloop van de kwalificatie. 

Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië verraste Pierre Gasly gisteren vriend en vijand door de eerste startplek te veroveren. De Fransman klokte een tijd van 1:21.786 in zijn Alpine, waarmee hij nipt sneller was dan Russell. De Mercedes-rijder gaf slechts 0,060 seconden toe op de polesitter en moest genoegen nemen met de tweede plaats op de eerste startrij. Verstappen kende een lastigere middag in zijn Red Bull en bleef steken op de zesde tijd. De Limburger schuift echter een plekje naar voren door een gridstraf voor Oscar Piastri, voor het hinderen van Liam Lawson in Q2. 

Chaos in Q3

Russell baalt van de gang van zaken in het laatste kwalificatiedeel en legt uit dat hij het juiste gevoel in de wagen kwijt was. "Het was een erg rommelige sessie", stelt de coureur die dit seizoen al de races in Australië en Oostenrijk op zijn naam schreef. "De auto voelde niet zo goed aan als in de derde vrije training. Ik had moeite met blokkerende wielen en in Q3 ontstond er een beetje een chaos met Verstappen bij het ingaan van de ronde", aldus de Brit. Volgens de Mercedes-routinier was iedereen op zoek naar de ideale slipstream op het snelle circuit van Monza. "Hij wilde voor een slipstream gaan, Kimi was er ook, en ik reed mijn ronde anderhalve seconde achter Max, wat niet ideaal was", verklaart Russell.

Niets dan lof voor Gasly

Ondanks de frustratie over zijn eigen slotronde, is de nummer twee van het wereldkampioenschap lovend over de prestatie van het team van Alpine. Gasly toonde al vroeg in de kwalificatie zijn ware snelheid door de snelste tijd te noteren in Q1 met sterke sectortijden. "Dat doet niets af aan wat Pierre heeft bereikt, want zoals hij al zei, vlogen ze de hele dag, waren ze de snelste in Q1 en zaten ze er vanaf het begin goed bij", benadrukt Russell. Hij gunt zijn Franse collega het succes dan ook van harte. "Ik ben blij voor Pierre en natuurlijk teleurgesteld dat we zelf niet op pole staan", voegt hij daaraan toe.

Uitstekende uitgangspositie

Voor de race van vanmiddag, die om 15:00 uur Nederlandse tijd van start gaat, heeft Russell desondanks uitstekende papieren. Hij mag de Grand Prix vanaf de tweede positie aanvangen, direct naast polesitter Gasly. Verstappen schuift door een gridstraf van Oscar Piastri nog wel een plekje op en start als vijfde, terwijl Antonelli vanwege een motorstraf helemaal achteraan het veld moet beginnen. Russell kijkt in ieder geval vol vertrouwen vooruit naar de 53 ronden tellende wedstrijd op de 'Temple of Speed'. "Het is echter een geweldige uitgangspositie voor morgen", besluit de Brit.

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