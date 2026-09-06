Verstappen profiteert van gridstraffen in aangepaste startopstelling GP van Italië
Verstappen profiteert van gridstraffen in aangepaste startopstelling GP van ItaliëMaak ons je Google-favoriet
Voor het eerst in zijn Formule 1-carrière mag Pierre Gasly vandaag vanaf poleposition starten tijdens de Grand Prix van Italië. De dertigjarige Fransman verraste tijdens de kwalificatie op Monza vriend en vijand door in zijn Alpine de snelste tijd te noteren. George Russell start vanmiddag als tweede.
Daarachter is de tweede startrij volledig roodgekleurd, met de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton op de derde en vierde positie. Dat Oscar Piastri niet verder vooraan staat, heeft te maken met een gridstraf. De McLaren-coureur klokte weliswaar de derde tijd, maar kreeg van de autosportbond een straf van drie plaatsen omdat hij Liam Lawson had gehinderd tijdens het tweede deel van de kwalificatie. Hierdoor schuift de Australiër terug naar de zesde startplek.
Red Bull zoekt naar antwoorden
Vlak voor de McLaren-rijder start Max Verstappen vanaf de vijfde plaats. De Nederlander kende een stroeve aanloop naar de race en klaagde eerder in het weekend al over zijn wagen. Gevraagd naar zijn kwalificatie, gaf de coureur een opvallende reactie. "Ik heb een paar keer bewust ingehouden, ja", verklaarde hij. Bovendien maande de stercoureur zijn team tot actie met betrekking tot de aanhoudende problemen. "Ik ben hier al jaren mee bezig", aldus Verstappen. De viervoudig wereldkampioen kwalificeerde zich als zesde, maar hij schuift een plekje naar voren door de gridstraf van Piastri.
Inhaalrace in de hitte
Helemaal achteraan het veld wacht een zware opgave voor Kimi Antonelli. De twintigjarige Italiaan, die het wereldkampioenschap met 242 punten ruim leidt, moet vanaf de twintigste plaats beginnen vanwege een motorwissel. Samen met Lawson en Williams-coureur Alex Albon incasseerde het talent een gridstraf voor het overschrijden van het maximaal aantal toegestane motoronderdelen. Vanaf de laatste rij gaat de kampioenschapsleider op jacht naar cruciale punten voor de titelstrijd.
De inhaalrace van de achterhoede zal plaatsvinden onder zware omstandigheden. De weersverwachting voor de wedstrijd, die om 15:00 uur Nederlandse tijd van start gaat, belooft tropische temperaturen van 32 tot 34 graden Celsius. Met een nagenoeg nihil kans op neerslag en slechts een zwakke wind, zal de extreme hitte op het razendsnelle circuit een grote uitdaging vormen voor het bandenbeheer en de koeling van de motoren.
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