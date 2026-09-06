Max Verstappen heeft na afloop van de kwalificatie op Monza tekst en uitleg gegeven over een opvallende boordradio. De coureur van Red Bull Racing vergeleek zijn RB22 tijdens de derde vrije training met een Fiat Punto vanwege een gebrek aan vermogen. Volgens de Nederlander ligt de oorzaak echter niet bij de nieuwe Red Bull-Ford-krachtbron, maar bij de huidige reglementen omtrent het opladen van de batterij. Dat laat hij weten in gesprek met de aanwezige Nederlandse media.

Het raceweekend in Italië verloopt tot dusver moeizaam voor de viervoudig wereldkampioen, die momenteel de zesde plaats in het rijdersklassement bezet. Hoewel Red Bull een omvangrijk updatepakket heeft meegebracht om de aerodynamische efficiëntie en betrouwbaarheid te verbeteren, klaagde Verstappen in de laatste training over onderstuur en vermogensverlies. Op de boordradio wond hij er geen doekjes om. "Ik heb nog minder vermogen dan een Fiat Punto!", klonk het ontevreden.

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Batterijbeheer zorgt voor frustratie

Na de kwalificatie, waarin hij de zesde tijd noteerde, nuanceerde de coureur zijn uitspraak. Het probleem zit hem in de manier waarop de elektromotor wordt ingezet onder de huidige regels. "Het ligt gewoon aan hoe je oplaadt en de regels", verklaart Verstappen bij ondre andere F1Maximaal. Hij legt uit dat het herladen van energie na een snelle ronde complex is. "Soms mag je vijf megajoules opladen, soms in een outlap negen en in een slowlap weer vijf... Maar als je een snelle ronde hebt gereden, moet je al 4,5 megajoules herladen om die batterij vol te krijgen", aldus de coureur van Red Bull. Dit zorgt ervoor dat er op cruciale momenten geen extra energie beschikbaar is. "Dan kan je geen batterij meer gebruiken voor de rest van de ronde", voegt hij toe. "Dan rijd je rond met heel weinig vermogen".

Starten vanaf de derde rij

Ondanks de tegenvallende zesde tijd in de kwalificatiesessie, schuift Verstappen op de startopstelling voor de race van vandaag nog een plekje naar voren. Oscar Piastri, die oorspronkelijk als derde kwalificeerde, heeft van de stewards een gridstraf van drie plaatsen gekregen. De McLaren-rijder werd schuldig bevonden aan het hinderen van Liam Lawson, die dit weekend de tweede wagen van Red Bull bestuurt. Door deze straf zakt Piastri naar de zesde startplaats en mag Verstappen de race, die wordt aangevoerd door verrassende polesitter Pierre Gasly, vanaf de vijfde positie aanvangen.

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