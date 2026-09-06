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Verstappen and Antonelli before the Italian GP

VIDEO | Verstappen onthult waarom hij Mercedessen niet kon volgen: 'Dát verloor ik' | GPFans Race Day

VIDEO | Verstappen onthult waarom hij Mercedessen niet kon volgen: 'Dát verloor ik' | GPFans Race Day

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Italië op sensationele wijze op zijn naam geschreven vanaf een start van P19. George Russell lag lange tijd op kop, maar moest mede door de strategie genoegen nemen met P2 en Max Verstappen kwam als derde over de streep.

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