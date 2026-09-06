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Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Italië op sensationele wijze op zijn naam geschreven vanaf een start van P19. George Russell lag lange tijd op kop, maar moest mede door de strategie genoegen nemen met P2 en Max Verstappen kwam als derde over de streep.

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