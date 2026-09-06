VIDEO | Verstappen onthult waarom hij Mercedessen niet kon volgen: 'Dát verloor ik' | GPFans Race Day
VIDEO | Verstappen onthult waarom hij Mercedessen niet kon volgen: 'Dát verloor ik' | GPFans Race DayMaak ons je Google-favoriet
Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Italië op sensationele wijze op zijn naam geschreven vanaf een start van P19. George Russell lag lange tijd op kop, maar moest mede door de strategie genoegen nemen met P2 en Max Verstappen kwam als derde over de streep.
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