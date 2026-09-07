Verstappen noemt grote pijnpunt Red Bull-auto: "Ik werd als een schildpad voorbij gereden"

Max Verstappen heeft gemengde gevoelens overgehouden aan zijn optreden tijdens de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza. Gevraagd naar of hij genoten heeft van het rijden op de 'Temple of Speed', reageerde de coureur van Oracle Red Bull Racing overwegend teleurgesteld over de huidige competitiviteit van zijn materiaal.

De 28-jarige Nederlander stelde dat het lastig is om plezier te hebben als concurrenten hem op de rechte stukken met speels gemak passeren. "Om eerlijk te zijn niet echt, wanneer mensen je gewoon voorbijrijden alsof je een schildpad bent", aldus Verstappen. De viervoudig wereldkampioen begon de race op zondag 6 september vanaf de vijfde startplek en wist zich in een bewogen wedstrijd uiteindelijk naar de derde positie te knokken. Hoewel hij daarmee zijn vierde podiumplaats in zes races veiligstelde, werd pijnlijk duidelijk dat de RB22 topsnelheid tekortkomt ten opzichte van de concurrentie. De bolides met een Mercedes-krachtbron waren simpelweg te krachtig op de snelle Italiaanse omloop, wat resulteerde in een overwinning voor Andrea Kimi Antonelli en een tweede plaats voor George Russell.

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Vertrouwen in de remzones

Ondanks het gebrek aan pure snelheid op de rechte stukken zag Verstappen toch nog lichtpuntjes in het mechanische gedrag van zijn wagen. Hij moest het in de gevechten vooral hebben van de bochtige secties en de stabiliteit bij het aanremmen. "Maar goed, dan gooi je hem er buitenom maar weer naast", vertelt hij over zijn aanvallende acties op de baan. "De auto is goed op de remmen, dus dat helpt. Dat geeft het nodige vertrouwen om de remzones aan te vallen", legt hij uit. Vooral in de beginfase van de wedstrijd wist hij hier optimaal van te profiteren om posities goed te maken. "Twee keer bij de start lukte me dat in bocht 2 en 4", blikt Verstappen terug.

Dat hij specifiek die bochten noemt, sluit aan bij de technische analyses van de tekortkomingen van de RB22 tijdens dit raceweekend. Uit data van de Grand Prix in Italië blijkt dat Red Bull Racing momenteel kampt met inefficiënt energiemanagement van de hybride systemen. De elektrische vermogensafgifte haperde met name bij het uitkomen van de Variante del Rettifilo en de Variante della Roggia, waardoor de wagen extra kwetsbaar was voor aanvallen van achteren. De updates die het team uit Milton Keynes had meegebracht naar Monza, waren primair gericht op stabiliteit over de kerbstones en niet op het verhogen van de topsnelheid op de rechte stukken.

De moeizame integratie van de technische reglementen zorgt ervoor dat Verstappen dit seizoen nog altijd wacht op zijn eerste overwinning van 2026. Na het weekend in Monza bezet hij de zesde plaats in het wereldkampioenschap met een totaal van 127 punten, waarmee hij ver achterblijft op klassementsleider Antonelli. De kopman van Red Bull probeert de situatie desondanks nuchter en professioneel te bekijken. "Dus het is wel leuk, maar tegelijkertijd ook frustrerend. Ik probeer gewoon alles te maximaliseren wat in mijn macht ligt", besluit hij.