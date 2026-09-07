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Verstappen battles with Mercedes at Monza

Toto Wolff zat te zweten op de pitmuur in Monza: 'Dit had in een ramp kunnen eindigen'

Verstappen battles with Mercedes at Monza — Foto: © IMAGO

Toto Wolff zat te zweten op de pitmuur in Monza: 'Dit had in een ramp kunnen eindigen'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Volgens teambaas en CEO Toto Wolff was het flink zweten aan de pitmuur tijdens de Grand Prix van Italië. De Oostenrijker voelde zich allesbehalve comfortabel toen zijn coureurs Kimi Antonelli en George Russell op het circuit van Monza met elkaar in gevecht raakten. Wolff vreesde dat de strijd tussen de twee teamgenoten in een drama zou uitmonden, zo vertelt hij bij Motorsport.

De race eindigde uiteindelijk in een groot succes voor Mercedes, met een overwinning voor Antonelli en een tweede plaats voor Russell. De jonge Italiaan leverde een historische prestatie door vanaf de negentiende startplek naar voren te rijden en in de vijftigste ronde de leiding van zijn Britse teamgenoot over te nemen. Ondanks die indrukwekkende inhaalrace en de uiteindelijke dubbelzege, stond de teambaas op het punt om in te grijpen toen de twee om de winst streden.

Onderling gevecht om de winst

Wolff stak zijn zenuwen over het duel niet onder stoelen of banken. "Dat had in een ramp kunnen eindigen", liet de teambaas optekenen over het gevecht. De mede-eigenaar van de renstal uit Brackley benadrukte dat Antonelli op Monza zo veel sneller was, dat het onderlinge gevecht op de baan een onnodig risico met zich meebracht.

De spanningen op de baan vallen samen met de belangen in het wereldkampioenschap. Antonelli, die bezig is aan zijn tweede volledige seizoen bij de hoofdmacht, heeft met zijn overwinning zijn leiding in de titelstrijd flink verstevigd. Hij staat inmiddels 66 punten voor op Russell. Ook bij de constructeurs doet Mercedes uitstekende zaken; het team heeft een voorsprong van 122 punten op achtervolger Ferrari opgebouwd.

Binnen de renstal gelden doorgaans duidelijke afspraken over onderlinge duels. Russell verklaarde onlangs nog dat de coureurs elkaar niet bevechten wanneer zij op verschillende strategieën rijden. Op het Autodromo Nazionale Monza ging het echter om een direct gevecht voor de overwinning, waardoor Wolff dicht bij het uitdelen van een teamorder was om de belangen van het team veilig te stellen.

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