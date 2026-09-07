Toto Wolff zat te zweten op de pitmuur in Monza: 'Dit had in een ramp kunnen eindigen'
Toto Wolff zat te zweten op de pitmuur in Monza: 'Dit had in een ramp kunnen eindigen'Maak ons je Google-favoriet
Volgens teambaas en CEO Toto Wolff was het flink zweten aan de pitmuur tijdens de Grand Prix van Italië. De Oostenrijker voelde zich allesbehalve comfortabel toen zijn coureurs Kimi Antonelli en George Russell op het circuit van Monza met elkaar in gevecht raakten. Wolff vreesde dat de strijd tussen de twee teamgenoten in een drama zou uitmonden, zo vertelt hij bij Motorsport.
De race eindigde uiteindelijk in een groot succes voor Mercedes, met een overwinning voor Antonelli en een tweede plaats voor Russell. De jonge Italiaan leverde een historische prestatie door vanaf de negentiende startplek naar voren te rijden en in de vijftigste ronde de leiding van zijn Britse teamgenoot over te nemen. Ondanks die indrukwekkende inhaalrace en de uiteindelijke dubbelzege, stond de teambaas op het punt om in te grijpen toen de twee om de winst streden.
Onderling gevecht om de winst
Wolff stak zijn zenuwen over het duel niet onder stoelen of banken. "Dat had in een ramp kunnen eindigen", liet de teambaas optekenen over het gevecht. De mede-eigenaar van de renstal uit Brackley benadrukte dat Antonelli op Monza zo veel sneller was, dat het onderlinge gevecht op de baan een onnodig risico met zich meebracht.
De spanningen op de baan vallen samen met de belangen in het wereldkampioenschap. Antonelli, die bezig is aan zijn tweede volledige seizoen bij de hoofdmacht, heeft met zijn overwinning zijn leiding in de titelstrijd flink verstevigd. Hij staat inmiddels 66 punten voor op Russell. Ook bij de constructeurs doet Mercedes uitstekende zaken; het team heeft een voorsprong van 122 punten op achtervolger Ferrari opgebouwd.
Binnen de renstal gelden doorgaans duidelijke afspraken over onderlinge duels. Russell verklaarde onlangs nog dat de coureurs elkaar niet bevechten wanneer zij op verschillende strategieën rijden. Op het Autodromo Nazionale Monza ging het echter om een direct gevecht voor de overwinning, waardoor Wolff dicht bij het uitdelen van een teamorder was om de belangen van het team veilig te stellen.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen reageert sarcastisch op FIA-onderzoek: "Wij hebben de snelste motor, hè"
- Gisteren 18:57
- 9
Wolff woest na mislopen pole en geeft Verstappen de schuld: "Hij heeft de ronde verpest"
- 5 september 2026 20:28
- 22
Verstappen had het lastig in strijd met Mercedes: "Topsnelheid was niet onze vriend"
- Gisteren 17:21
- 8
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand
FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt
Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen
BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan
Net binnen
Verstappen zocht na race in Monza direct 'papa' Antonelli op
- 16 minuten geleden
Olav Mol vermoedt motorproblemen bij Leclerc als oorzaak van crash
- 1 uur geleden
- 1
Toto Wolff zat te zweten op de pitmuur in Monza: 'Dit had in een ramp kunnen eindigen'
- 2 uur geleden
Verstappen geeft 'vaderlijk' advies aan Viaplay-verslaggever: "Even laten testen dan"
- 3 uur geleden
'Haas sprak in Zandvoort met Tsunoda over vast zitje in 2027'
- Vandaag 14:17
Verstappen prijst heldhaftige Hartog: "Daar heb ik heel veel respect voor"
- Vandaag 13:21
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Hamilton zien punten vervallen richting Monza
- 31 augustus
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
- 25 augustus
'Red Bull trekt de portemonnee en wil Verstappen vijf jaar langer aan zich binden'
- 18 augustus
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
- 25 augustus
Diefstal op F1-circuit in Madrid, Norris wil evenveel als Verstappen en Hamilton verdienen | GPFans Recap
- 1 september
Verstappen erkent dat het niet goed met hem gaat: 'Ik ben ziek'
- 22 augustus