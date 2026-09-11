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Russell during FP1 at Madring

LIVE (gesloten) | Eerste vrije training Grand Prix van Spanje: Mercedes bovenaan in Madrid

Russell during FP1 at Madring — Foto: © IMAGO
1 reactie

LIVE (gesloten) | Eerste vrije training Grand Prix van Spanje: Mercedes bovenaan in Madrid

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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De allereerste Grand Prix van Spanje op de gloednieuwe Madring staat op het punt van beginnen. Om 13:30 uur zullen de heren coureurs voor het eerst kilometers gaan maken op de nieuwe en zeer uitdagende baan. Mis niks in onderstaand liveblog.

LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Spanje

Sorteer op:

1u geleden

14:35

Einde liveblog

1:34.077 op de softs, dat is de snelste tijd van Russell waar we deze sessie mee afsluiten. Daarmee eindigen we het liveblog van de eerste training ooit op de Madring. Over 2,5 uur zijn we weer terug, wanneer we met VT2 van start gaan om 17:00 uur. Tot dan!

1u geleden

14:33

De vlag valt!

De vlag valt en we zien nu dat het nota bene Hamilton is die dit keer wordt opgehouden en dat even meldt aan zijn engineer. De sessie zit er in ieder geval op en het zijn de Mercedessen, met Russell voorop, die de snelste tijd noteren. We zien nog dat het team van Racing Bulls stevig aan het werk is aan de wagen van Tsunoda én we weten dat alle coureurs - na de toch wel rommelige eerdere sessies van de F3 en F2 - zonder verdere grote brokken de eerste sessie hebben overleefd.

1u geleden

14:30

Weer frustraties tegen Hamilton

Het lijkt erop dat óf Hamilton zijn engineer ligt te tukken, óf dat Hamilton zijn spiegels niet op de wagen heeft. De Brit rijdt dit keer Sainz op gevaarlijke wijze en hoge snelheid van de Spanjaard in de weg en maakt zich niet populair deze sessie.

2u geleden

14:27

McLaren werkt aan Piastri-problemen

De Australiër rappoteerde eerder dat hij last had van iets dat tegen zijn voet bewoog, waardoor het team momenteel zijn wagen aan het bekijken is in de garage. Lijkt erop dat we hem niet meer in actie zien deze sessie.

2u geleden

14:26

Hülkenberg niet blij met Hamilton

De Duitser foetert op de zevenvoudig wereldkampioen die volgens hem in de weg reed. Niet de eerste keer dat men elkaar in de weg rijdt deze sessie.

2u geleden

14:20

Laatste 10 minuten

Kan iemand nog de snelste tijd van Russell verbeteren?

2u geleden

14:12

Laatste 20 minuten

De heren coureurs beginnen aan de laatste 20 minuten van deze eerste oefensessie en inmiddels zien we ook bij de nodige coureurs de softs onder de wagen. Russell gaat nu naar de snelste tijd: 1:34.145.

2u geleden

14:05

Nog geen grote fouten

Waat we in F3 en F2 al de nodige grote klappers en rode vlaggen zagen, blijven ze bij de Formule 1 nog uit. Wel een aantal kleine momentjes, zoals ook voor kampioenschapsleider Antonelli.

2u geleden

13:55

Leclerc pakt nu de snelste tijd

Het lijkt erop dat Ferrari de zaakjes snel prima op orde heeft in Madrid. Leclerc gaat nu naar een 1:34.683.

2u geleden

13:52

Hamilton gaat weer rapper

De Brit weet wederom te verbeteren: 1:34.803.

2u geleden

13:49

Eén van de twee thuishelden

Dit weekend alle ogen natuurlijk gericht op Sainz, maar ook op Alonso. Kan één van de twee heren potten breken met een puntenfinish?

2u geleden

13:43

Opnieuw verbetering Hamilton

De Brit lijkt zich hier lekker te voelen op de Madring en scherpt zijn tijd nog eens aan met een 1:35.563.

2u geleden

13:39

Daar is Lewis

De zevenvoudig wereldkampioen, die eerder al tijdens een filmdag hier heeft gereden, gaat met een 1:36.066 naar de snelste tijd.

2u geleden

13:37

Leclerc verbetert

Terwijl Ocon rapporteert dat er hoge grip ligt hier op het circuit, is het Leclerc die dat bewijst met een puik rondje: 1:38.504. Ook Antonelli en Verstappen zijn alweer aan het verbeteren.

2u geleden

13:36

Eerste tijden druppelen binnen

De meeste coureurs zijn op de mediums op de baan en de eerste tijden worden genoteerd. Max Verstappen is op dit moment het snelst: 1:39.257.

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