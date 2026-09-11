De vlag valt en we zien nu dat het nota bene Hamilton is die dit keer wordt opgehouden en dat even meldt aan zijn engineer. De sessie zit er in ieder geval op en het zijn de Mercedessen, met Russell voorop, die de snelste tijd noteren. We zien nog dat het team van Racing Bulls stevig aan het werk is aan de wagen van Tsunoda én we weten dat alle coureurs - na de toch wel rommelige eerdere sessies van de F3 en F2 - zonder verdere grote brokken de eerste sessie hebben overleefd.