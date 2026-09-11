LIVE (gesloten) | Eerste vrije training Grand Prix van Spanje: Mercedes bovenaan in Madrid
LIVE (gesloten) | Eerste vrije training Grand Prix van Spanje: Mercedes bovenaan in MadridMaak ons je Google-favoriet
De allereerste Grand Prix van Spanje op de gloednieuwe Madring staat op het punt van beginnen. Om 13:30 uur zullen de heren coureurs voor het eerst kilometers gaan maken op de nieuwe en zeer uitdagende baan. Mis niks in onderstaand liveblog.
LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Spanje
Einde liveblog
1:34.077 op de softs, dat is de snelste tijd van Russell waar we deze sessie mee afsluiten. Daarmee eindigen we het liveblog van de eerste training ooit op de Madring. Over 2,5 uur zijn we weer terug, wanneer we met VT2 van start gaan om 17:00 uur. Tot dan!
De vlag valt!
De vlag valt en we zien nu dat het nota bene Hamilton is die dit keer wordt opgehouden en dat even meldt aan zijn engineer. De sessie zit er in ieder geval op en het zijn de Mercedessen, met Russell voorop, die de snelste tijd noteren. We zien nog dat het team van Racing Bulls stevig aan het werk is aan de wagen van Tsunoda én we weten dat alle coureurs - na de toch wel rommelige eerdere sessies van de F3 en F2 - zonder verdere grote brokken de eerste sessie hebben overleefd.
Weer frustraties tegen Hamilton
Het lijkt erop dat óf Hamilton zijn engineer ligt te tukken, óf dat Hamilton zijn spiegels niet op de wagen heeft. De Brit rijdt dit keer Sainz op gevaarlijke wijze en hoge snelheid van de Spanjaard in de weg en maakt zich niet populair deze sessie.
McLaren werkt aan Piastri-problemen
De Australiër rappoteerde eerder dat hij last had van iets dat tegen zijn voet bewoog, waardoor het team momenteel zijn wagen aan het bekijken is in de garage. Lijkt erop dat we hem niet meer in actie zien deze sessie.
Hülkenberg niet blij met Hamilton
De Duitser foetert op de zevenvoudig wereldkampioen die volgens hem in de weg reed. Niet de eerste keer dat men elkaar in de weg rijdt deze sessie.
Laatste 10 minuten
Kan iemand nog de snelste tijd van Russell verbeteren?
Laatste 20 minuten
De heren coureurs beginnen aan de laatste 20 minuten van deze eerste oefensessie en inmiddels zien we ook bij de nodige coureurs de softs onder de wagen. Russell gaat nu naar de snelste tijd: 1:34.145.
Nog geen grote fouten
Waat we in F3 en F2 al de nodige grote klappers en rode vlaggen zagen, blijven ze bij de Formule 1 nog uit. Wel een aantal kleine momentjes, zoals ook voor kampioenschapsleider Antonelli.
Leclerc pakt nu de snelste tijd
Het lijkt erop dat Ferrari de zaakjes snel prima op orde heeft in Madrid. Leclerc gaat nu naar een 1:34.683.
Hamilton gaat weer rapper
De Brit weet wederom te verbeteren: 1:34.803.
Eén van de twee thuishelden
Dit weekend alle ogen natuurlijk gericht op Sainz, maar ook op Alonso. Kan één van de twee heren potten breken met een puntenfinish?
Opnieuw verbetering Hamilton
De Brit lijkt zich hier lekker te voelen op de Madring en scherpt zijn tijd nog eens aan met een 1:35.563.
Daar is Lewis
De zevenvoudig wereldkampioen, die eerder al tijdens een filmdag hier heeft gereden, gaat met een 1:36.066 naar de snelste tijd.
Leclerc verbetert
Terwijl Ocon rapporteert dat er hoge grip ligt hier op het circuit, is het Leclerc die dat bewijst met een puik rondje: 1:38.504. Ook Antonelli en Verstappen zijn alweer aan het verbeteren.
Eerste tijden druppelen binnen
De meeste coureurs zijn op de mediums op de baan en de eerste tijden worden genoteerd. Max Verstappen is op dit moment het snelst: 1:39.257.
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