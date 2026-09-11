De internationale autosportfederatie FIA heeft in aanloop naar het raceweekend in Spanje exclusieve beelden gedeeld van een ronde over het gloednieuwe Madring-circuit. In een video op sociale media is te zien hoe de officiële safety car het 5,414 kilometer lange circuit in de Spaanse hoofdstad verkent ter voorbereiding op de allereerste Grand Prix op deze locatie.

Achter het stuur van de Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, het huidige topmodel dat in het seizoen 2026 als safety car fungeert, zit de ervaren Bernd Mayländer. De 55-jarige Duitser, die eerder dit seizoen tijdens de Grand Prix van Australië zijn mijlpaal van vijfhonderd Grands Prix als officiële bestuurder bereikte, neemt de kijker mee langs de 22 uitdagende bochten van de nieuwe baan. Hij wordt in de cockpit traditiegetrouw bijgestaan door zijn vaste bijrijder Richard Darker, die verantwoordelijk is voor het contact met de wedstrijdleiding en de monitoring van de systemen. Het is voor het eerst sinds 1981 dat de Formule 1-paddock weer neerstrijkt in de regio Madrid voor een officieel wereldkampioenschapsevenement.

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La Monumental

Het zogeheten Circuito de Madring is gebouwd rondom de IFEMA-beurshallen in de wijk Valdebebas en heeft inmiddels de officiële FIA Grade 1-status bemachtigd, wat noodzakelijk is voor het organiseren van Formule 1-races. Het hybride circuit combineert permanente weggedeeltes met tijdelijke secties op de openbare weg, wat zorgt voor een unieke technische uitdaging voor de coureurs. Een van de meest opvallende en besproken punten op de baan is bocht twaalf, die de officiële naam 'La Monumental' draagt. Deze indrukwekkende kombocht is 550 meter lang en heeft een hellingshoek van maar liefst achttien procent, waarmee het direct de steilste en langste kombocht op de huidige racekalender van 2026 is. Mayländer neemt je in aanloop naar de eerste vrije trainingen van vandaag mee op een rondje over het nieuwe circuit.

Exclusive onboard with FIA Safety Car Driver Bernd Mayländer as he takes the 4.0-litre V8 biturbo Safety Car around the Madring ??#FIA #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/GzOFpxzVR1 — FIA (@fia) September 11, 2026

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