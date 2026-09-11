Formule 2-coureur Inthraphuvasak maakt eerste Madring-gigaklapper van het weekend
Formule 2-coureur Inthraphuvasak maakt eerste Madring-gigaklapper van het weekendMaak ons je Google-favoriet
De vrije training van de Formule 2 op het nieuwe circuit in Madrid is vanochtend opgeschrikt door een zware crash van Tasanapol Inthraphuvasak. De twintigjarige coureur van ART Grand Prix vloog hard in de muur, waarna zijn bolide direct in brand vloog.
Het zware incident op de Madring onderstreept direct dat een ongeluk in een klein hoekje zit op het kersverse stratencircuit. De Thaise rijder wist gelukkig op eigen kracht en ongedeerd uit het brandende wrak te klimmen. Het ging mis in de slotfase van de ronde, bij het uitkomen van bocht 19. Inthraphuvasak verloor de controle over het stuur en klapte achterwaarts hard in de barrières. Door de zware impact explodeerde de brandstoftank, wat resulteerde in een flinke vuurzee. De wedstrijdleiding twijfelde geen moment en zwaaide direct de rode vlag. Omdat de herstelwerkzaamheden aan de baan aanzienlijk waren, werd de sessie kort na de start definitief gestaakt en niet meer hervat. Hierdoor zijn er geen representatieve rondetijden genoteerd.
Minimale foutmarge op de Madring
De crash van de nummer tien uit het huidige kampioenschap maakt pijnlijk duidelijk hoe meedogenloos de Madring is. Bocht 19 is een scherpe rechterbocht die het begin markeert van een technische reeks haakse bochten. Wat dit gedeelte extra verraderlijk maakt, is de zeer beperkte uitloopstrook en het feit dat de muren extreem dicht op de ideale racelijn staan, iets dat door de coureurs al vergeleken werd met het smalle circuit in Djedda. De foutmarge voor de coureurs is daardoor minimaal. Bovendien ontbreken er servicewegen rondom deze sectie, waardoor een incident direct leidt tot een neutralisatie of rode vlag omdat de hulpvoertuigen de baan zelf moeten gebruiken.
Medische controle
Ondanks de enorme klap en de daaropvolgende vlammenzee, bleef Inthraphuvasak op het oog ongedeerd. De Aziaat, die eerder dit seizoen op Spa-Francorchamps nog zijn eerste podiumplaats pakte, is voor een standaardcontrole naar het medisch centrum op het circuit gebracht. De eerste berichten wijzen erop dat hij geen ernstige verwondingen heeft overgehouden aan het voorval. Zijn team wacht nu de zware taak om de zwaar beschadigde machine op tijd te repareren voor de kwalificatie, die vanmiddag om 15:00 uur Nederlandse tijd op het programma staat.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Protest ingediend tegen uitslag GP Italië, 'Vrees voor diskwalificaties op Madring' | GPFans Recap
- Gisteren 21:46
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand
FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt
Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen
BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan
Net binnen
VIDEO: Zo ziet een rondje Madring eruit vanuit de safety car van Mayländer
- 7 minuten geleden
Formule 2-coureur Inthraphuvasak maakt eerste Madring-gigaklapper van het weekend
- 34 minuten geleden
- 1
Engel genoot volop van duel met Verstappen: 'Lachend samen aan het ontbijt'
- 1 uur geleden
Verstappen grapt over kartrace tegen fans: 'Ga opzij of ik ram je de muur in'
- 1 uur geleden
Ontwerper Madrid-circuit mag eigen creatie niet bezoeken: "Ik ben niet welkom"
- 2 uur geleden
Hoe laat begint het raceweekend van de Grand Prix van Spanje in Madrid?
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Hamilton zien punten vervallen richting Monza
- 31 augustus
Red Bull mocht kapot onderdeel Verstappen niet vervangen van de FIA, negen concurrenten wel
- 7 september
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
- 25 augustus
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
- 25 augustus
Verstappen geeft 'vaderlijk' advies aan Viaplay-verslaggever: "Even laten testen dan"
- 7 september
Diefstal op F1-circuit in Madrid, Norris wil evenveel als Verstappen en Hamilton verdienen | GPFans Recap
- 1 september