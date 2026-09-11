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Madrid Grand Prix layout

Formule 2-coureur Inthraphuvasak maakt eerste Madring-gigaklapper van het weekend

Madrid Grand Prix layout — Foto: © IMAGO
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Formule 2-coureur Inthraphuvasak maakt eerste Madring-gigaklapper van het weekend

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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De vrije training van de Formule 2 op het nieuwe circuit in Madrid is vanochtend opgeschrikt door een zware crash van Tasanapol Inthraphuvasak. De twintigjarige coureur van ART Grand Prix vloog hard in de muur, waarna zijn bolide direct in brand vloog.

Het zware incident op de Madring onderstreept direct dat een ongeluk in een klein hoekje zit op het kersverse stratencircuit. De Thaise rijder wist gelukkig op eigen kracht en ongedeerd uit het brandende wrak te klimmen. Het ging mis in de slotfase van de ronde, bij het uitkomen van bocht 19. Inthraphuvasak verloor de controle over het stuur en klapte achterwaarts hard in de barrières. Door de zware impact explodeerde de brandstoftank, wat resulteerde in een flinke vuurzee. De wedstrijdleiding twijfelde geen moment en zwaaide direct de rode vlag. Omdat de herstelwerkzaamheden aan de baan aanzienlijk waren, werd de sessie kort na de start definitief gestaakt en niet meer hervat. Hierdoor zijn er geen representatieve rondetijden genoteerd.

Minimale foutmarge op de Madring

De crash van de nummer tien uit het huidige kampioenschap maakt pijnlijk duidelijk hoe meedogenloos de Madring is. Bocht 19 is een scherpe rechterbocht die het begin markeert van een technische reeks haakse bochten. Wat dit gedeelte extra verraderlijk maakt, is de zeer beperkte uitloopstrook en het feit dat de muren extreem dicht op de ideale racelijn staan, iets dat door de coureurs al vergeleken werd met het smalle circuit in Djedda. De foutmarge voor de coureurs is daardoor minimaal. Bovendien ontbreken er servicewegen rondom deze sectie, waardoor een incident direct leidt tot een neutralisatie of rode vlag omdat de hulpvoertuigen de baan zelf moeten gebruiken.

Medische controle

Ondanks de enorme klap en de daaropvolgende vlammenzee, bleef Inthraphuvasak op het oog ongedeerd. De Aziaat, die eerder dit seizoen op Spa-Francorchamps nog zijn eerste podiumplaats pakte, is voor een standaardcontrole naar het medisch centrum op het circuit gebracht. De eerste berichten wijzen erop dat hij geen ernstige verwondingen heeft overgehouden aan het voorval. Zijn team wacht nu de zware taak om de zwaar beschadigde machine op tijd te repareren voor de kwalificatie, die vanmiddag om 15:00 uur Nederlandse tijd op het programma staat.

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