Morgen gaan de F1-coureurs voor het eerst de Madring op voor de vrije trainingen van de Grand Prix van Spanje. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Max Verstappen en zijn collega's hebben natuurlijk nooit eerder echt op de Madring gereden, maar wel op de simulator geoefend. Pierre Gasly zei dat in elke bocht wel ten minste één keer is gecrasht. Ook de viervoudig wereldkampioen verwacht genoeg incidenten in het raceweekend in de Spaanse hoofdstad. Verstappen vertelde verder dat hij gesprekken heeft gevoerd met Fernando Alonso over een mogelijke deelname aan de 24 uur van Le Mans. Ondertussen gaat Audi in hoger beroep tegen de eindresultaten op Monza in de hoop een puntje weg te snoepen bij Racing Bulls, vindt Oekraïne dat de FIA moet ingrijpen bij de Russische autosportbond en wordt er gevreesd voor diskwalificaties op de Madring.

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Verstappen vreest voor harde klappers tijdens eerste F1-weekend op circuit Madrid

Max Verstappen heeft tijdens een livestream van zijn simraceteam gewaarschuwd voor de gevaren op het gloednieuwe stratencircuit in Madrid. Volgens de viervoudig wereldkampioen kan de lay-out voor hachelijke situaties gaan zorgen. De Limburger heeft de semi-permanente omloop inmiddels digitaal verkend en stelt dat het circuit allerminst een eenvoudige opgave is, waarbij de kleinste stuurfout keihard kan worden afgestraft. "Het wordt denk ik erg moeilijk", zo blikt de Nederlander vooruit op het aanstaande raceweekend. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die vooruitblikt op de Grand Prix van Spanje.

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Verstappen onthult gesprekken met Alonso over gezamenlijke deelname 24 uur van Le Mans

Max Verstappen doet uit de doeken dat hij met tweevoudig wereldkampioen Formule 1 Fernando Alonso heeft gesproken over een gezamenlijke deelname aan de legendarische 24 uur van Le Mans. "Daar hebben we het wel over gehad", vertelt hij bij de BBC. "Kijk naar Fernando. Hij is 45 jaar en gaat nog steeds als een raket. Met name voor Le Mans, waar hij al ervaring heeft, zou hij een goede optie zijn. Maar het moet in onze schema's passen. Het moet logisch en op mijn voorwaarden zijn. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen en Fernando Alonso mogelijk in Le Mans.

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'Verstappen voerde vooral gesprekken met concurrentie om geld bij Red Bull los te krijgen'

Juan Pablo Montoya vermoedt dat Max Verstappen alleen gesprekken voerde met andere Formule 1-teams om meer geld bij Red Bull Racing los te krijgen, voordat hij zijn contract wilde verlengen. "Als ik Max was, was ik ook gebleven", klinkt het bij BetBrothers. "Dat hij met andere teams in gesprek was, deed hij volgens mij vooral om meer geld bij Red Bull los te krijgen." Lees hier het hele artikel over de gesprekken van Max Verstappen met McLaren en Mercedes.

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FIA onder vuur middenin oorlog Rusland en Oekraïne: "Wereldwijd catastrofale gevolgen"

De Oekraïense autosportbond FAU heeft bij Mohammed Ben Sulayem aangedrongen op zware sancties tegen de Russische autosportbond RAF. De bond is woedend over het feit dat de Russen regionale kantoren hebben geopend in bezette Oekraïense gebieden en eist direct ingrijpen van de FIA. De formele klacht volgt kort op het omstreden besluit van de World Motor Sport Council van begin vorige maand, waarbij de beperkingen voor Russische en Wit-Russische coureurs in de internationale autosport grotendeels werden opgeheven. Lees hier het hele artikel over de rol van de FIA bij de Russische inval in Oekraïne.

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Vrees voor mogelijke diskwalificaties op Madring: vraagteken boven impact kombocht

De Formule 1 maakt zich op voor de allereerste Grand Prix van Spanje op de Madring, maar er klinken nu al zorgen over de extreme omstandigheden op het nieuwe circuit. Niet alleen maken de teams en coureurs zich zorgen om de hoge kans op crashes, maar er hangt ook een vraagteken boven hoe de vloeren van de F1-bolides het gaan uithouden. Afgelopen augustus vonden er al twee testdagen van de FIA Formule 3 plaats op het Madrileense asfalt. Bij het uitkomen van de kombocht, La Monumental, zijn er sporen op de baan achtergelaten door de F3-auto's die een paar weken geleden de grond raakten met de plank. Lees hier het hele artikel over de problemen met de nieuwe Madring.

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Uitslag GP Italië staat op losse schroeven: Audi bevestigt hoger beroep

Door Audi staat de uitslag van de F1 Grand Prix van Italië nog allerminst vast. Gabriel Bortoleto, samen met zijn Duitse team, bevestigt namelijk dat ze in hoger beroep gaan tegen het besluit van de FIA om Yuki Tsunoda onbestraft te laten. De coureur van Racing Bulls veroorzaakte een extra formatieronde op het Autodromo Nazionale Monza, maar mocht desondanks vanaf zijn oorspronkelijke startplek vertrekken. De Braziliaan snapt de frustratie van zijn werkgever en wijst naar de officiële documenten. Volgens artikel 5.9.4 van het sportief reglement moet een coureur die een extra opwarmronde veroorzaakt, verplicht vanuit de pitstraat starten. "Ik denk dat het vrij rechttoe rechtaan is." Lees hier het hele artikel over het protest tegen de resultaten op Monza.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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