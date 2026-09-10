Vrees voor mogelijke diskwalificaties op Madring: vraagteken boven impact kombocht
Vrees voor mogelijke diskwalificaties op Madring: vraagteken boven impact kombochtMaak ons je Google-favoriet
De Formule 1 maakt zich op voor de allereerste Grand Prix van Spanje op de Madring, maar er klinken nu al zorgen over de extreme omstandigheden op het nieuwe circuit. Niet alleen maken de teams en coureurs zich zorgen om de hoge kans op crashes, maar er hangt ook een vraagteken boven hoe de vloeren van de F1-bolides het gaan uithouden.
Afgelopen augustus vonden er al twee testdagen van de FIA Formule 3 plaats op het Madrileense asfalt. Bij het uitkomen van de kombocht, La Monumental, zijn er sporen op de baan achtergelaten door de F3-auto's die een paar weken geleden de grond raakten met de plank. Tijdens die beruchte test vielen maar liefst negentien rode vlaggen, waardoor het hybridecircuit in de wandelgangen al de stempel van een autokerkhof heeft gekregen. Er wordt gevreesd dat de koningsklasse van de autosport eveneens moeite zal hebben met de compressie op de baan. Hoe harder en vaker de vloer op het asfalt klapt, hoe meer de plank slijt. En dat kan drastische gevolgen hebben.
Extreme kombocht en waarschuwingen van Verstappen
Is de plank aan het einde van de race te veel versleten, dan levert dat een diskwalificatie op. Dat is iets waar bijvoorbeeld McLaren mee te maken kreeg in Las Vegas vorig jaar. Het voordeel is nu wel dat de Formule 1-auto's niet zo afhankelijk zijn van het groundeffect en daardoor niet zo laag staan afgesteld als in 2025. Echter, als zelfs de F3-auto's last hebben van het hobbelen en stuiteren op de Madring, wordt de vrees voor diskwalificaties in de Formule 1 niet uitgesloten.
Max Verstappen denkt dat de Grand Prix van Spanje een enorme uitdaging gaat worden. "De baan heeft het op sommige plaatsen in zich om enkele flinke klappers te veroorzaken. In dat opzicht doet het circuit me een beetje aan Djedda denken, door de snelle bochten en de muren die altijd dichtbij staan", zo blikte hij vooruit.
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