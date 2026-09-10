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Hamilton, Leclerc, socials

Leclerc en Hamilton praten het uit na incident GP Italië: "Ging te ver"

Hamilton, Leclerc, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS

Leclerc en Hamilton praten het uit na incident GP Italië: "Ging te ver"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Charles Leclerc steekt de hand in eigen boezem na de veelbesproken aanvaring met Lewis Hamilton tijdens de openingsronde van de F1 Grand Prix van Italië. De Monegask erkent dat hij een inschattingsfout maakte in de eerste chicane, maar benadrukt tegelijkertijd dat de onderlinge verstandhouding met zijn Ferrari-teamgenoot niet is beschadigd.

De race op het Autodromo Nazionale Monza verliep dramatisch voor de Italiaanse renstal. In de eerste ronde raakten de twee coureurs van het team uit Maranello elkaar bijna, waardoor Hamilton door de grindbak moest en ver terugviel. De zevenvoudig wereldkampioen wist uiteindelijk nog als zesde over de streep te komen, terwijl de wedstrijd voor Leclerc al in de tweede ronde eindigde na een zware klapper in de Parabolica. Teambaas Frédéric Vasseur moest na afloop de gemoederen sussen en ging met beide rijders in gesprek.

Fout in de tweede bocht

Leclerc heeft de beelden inmiddels geanalyseerd en neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het incident op zich. "Na het terugkijken hebben we met Lewis gesproken. Ik weet natuurlijk dat ik te ver ging in bocht twee, en dat heb ik ook tegen Lewis gezegd. Ik denk dat het heel duidelijk is wat we in de toekomst moeten doen of vermijden", begon hij tegenover PlanetF1. Ondanks de eerdere spanningen is er volgens Leclerc geen sprake van wrok. "Ik zal niet veel verder in detail treden over wat we hebben besproken. Het enige dat ik kan zeggen, is dat het absoluut geen invloed heeft gehad op de goede relatie die we hebben, en dat het ook in de toekomst nergens invloed op zal hebben."

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Negatieve aandacht voor Ferrari onterecht

Dat het juist voor de ogen van de eigen fans gebeurde, maakt de situatie extra pijnlijk. "Dat is voor mij echt het belangrijkste. Ik weet natuurlijk dat we voor Ferrari rijden, en als er één race is waar je niet wilt dat zoiets gebeurt, dan is het in Monza. Wanneer deze dingen bij onze thuisrace gebeuren, zorgt dat buitenaf voor een enorme chaos." Leclerc stoort zich aan de eenzijdige aandacht voor het incident. Tijdens de race in Italië waren er namelijk ook fricties bij andere renstallen, zoals bij Mercedes en McLaren. "Als je de race van een afstandje bekijkt, is er ook wat wrijving geweest tussen andere teamgenoten. Het enige waar men het uiteindelijk over heeft, zijn Lewis en ik. Dat vind ik niet helemaal terecht."

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