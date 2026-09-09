Verstappen geeft McLaren-gesprekken toe, 'Ferrari heeft back-up na crash Leclerc' | GPFans Recap

We zijn nog maar één nachtje verwijderd van de mediadag voor de F1 Grand Prix van Spanje. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Het circus van de koningsklasse is inmiddels gearriveerd op de Madring. Daar zal voor het eerst een Grand Prix worden verreden. Er hangt nog een vraagteken boven de deelname van Charles Leclerc. Ferrari heeft bevestigd dat hij wel zal instappen tijdens VT1, maar daarna wordt hij mogelijk geëvalueerd vanwege de zware klapper die hij op Monza meemaakte. De Scuderia heeft naar verluidt een back-upplan. Williams zal met een speciale livery in actie komen in de Spaanse hoofdstad. Ondertussen heeft Robin Räikkönen getekend bij Red Bull, en deed Max Verstappen dat juist niet bij McLaren. De viervoudig wereldkampioen heeft voor het eerst uitgelegd waarom precies en geeft hiermee de gesprekken met het team uit Woking toe.

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Russell tweede viool bij Mercedes: "Hij praat nu zelfs als Pérez destijds naast Verstappen"

De Grand Prix van Italië heeft de verhoudingen binnen het team van Mercedes behoorlijk op scherp gezet. Waar George Russell vanaf poleposition mocht vertrekken, zag hij zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli na een knappe inhaalrace vanaf de negentiende positie naar de zege rijden. In de nieuwste aflevering van de podcast GPFans Raceteam vragen presentator Remy Ramjiawan en paddockverslaggever Jan Bolscher zich hardop af of Russell nog wel meedoet om de wereldtitel, of dat de Brit zich inmiddels schikt in de rol van tweede man. Lees hier het hele artikel over George Russell die tweede viool lijkt.

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Williams brengt kleurstelling van 1981 terug voor Grand Prix in Madrid

Williams heeft een speciale kleurstelling onthuld voor de F1 Grand Prix van Spanje in Madrid. Alexander Albon en Carlos Sainz zullen uitkomen met de wit, groen en blauwe auto aankomend weekend op de gloednieuwe Madring. Het is een ode aan de FW07C-bolide uit 1981, het laatste Formule 1-seizoen waarin er in of nabij de Spaanse hoofdstad werd geracet. Lees hier het hele artikel over de speciale kleurstelling van Williams.

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'Ferrari heeft back-upplan na crash Leclerc, schuift mogelijk Haas-coureur door in Madrid'

Charles Leclerc zal naar verwachting 'gewoon' instappen bij Ferrari voor de F1 Grand Prix van Spanje aankomend weekend. Toch is de Scuderia naar verluidt met een back-upplan gekomen, mocht hij niet fit genoeg zijn om deel te nemen op het hagelnieuwe circuit in Madrid. Jack Doohan maakt deel uit van dit back-upplan en zal daarom zijn campagne in de European Le Mans Series moeten opgeven. Hij had aankomend weekend deel moeten nemen aan de 4 Hours of Silverstone, maar naar verluidt moet hij in Madrid aanwezig zijn. Lees hier het hele artikel over het back-upplan van Ferrari voor Spanje.

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Zoontje Räikkönen tekent bij juniorteam Red Bull: "Laat uitzonderlijke capaciteiten zien"

Red Bull Racing heeft de elfjarige Robin Räikkönen vastgelegd voor het eigen talentenprogramma. Volgens Laurent Mekies, de huidige teambaas en CEO van de renstal, beschikt de zoon van voormalig Formule 1-wereldkampioen Kimi Räikkönen over uitzonderlijke vaardigheden en een indrukwekkende volwassenheid. "Zijn snelheid, race-inzicht en natuurlijke talent hebben hem tot één van de meest veelbelovende jonge coureurs in zijn leeftijdsgroep gemaakt." Lees hier het hele artikel over Robin Räikkönen bij Red Bull.

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Verstappen geeft gesprekken met McLaren eindelijk toe: "Daar is niets mis mee"

Max Verstappen heeft bevestigd dat hij daadwerkelijk gesprekken heeft gevoerd met Mercedes en McLaren over een mogelijke overstap. De viervoudig wereldkampioen besloot echter zijn contract bij Red Bull Racing te verlengen tot en met het einde van 2030. Gevraagd naar de ernst van zijn contacten met Mercedes en McLaren, windt Verstappen er geen doekjes om. "Natuurlijk neem je elk soort gesprek serieus. Het zijn allemaal zeer respectvolle gesprekken, daar is niets mis mee", vertelt hij aan de BBC. Uiteindelijk gaf het gevoel de doorslag voor de kopman van Red Bull. "Ik voelde dat blijven voor mij de juiste keuze was." Lees hier het hele artikel over de gesprekken tussen Max Verstappen en McLaren.

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'McLaren hoopt Norris in te zetten voor Le Mans volgend jaar, maar wacht F1-kalender af'

McLaren bereidt zich momenteel volop voor op het Hypercar-programma in het FIA World Endurance Championship. Het team onderzoekt de mogelijkheid om één of twee coureurs uit andere raceklassen in te zetten tijdens de legendarische 24-uursrace. Nieuwbakken Arrow McLaren IndyCar-coureur Scott Dixon is één van de kanshebbers, maar ook regerend wereldkampioen Lando Norris is absoluut nog niet uitgesloten van de discussies, mits er dat weekend geen Grand Prix op de planning staat. De officiële Formule 1-kalender laat echter momenteel nog op zich wachten. Lees hier het hele artikel over een mogelijk Le Mans-avontuur voor Lando Norris.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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