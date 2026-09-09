Charles Leclerc zal naar verwachting 'gewoon' instappen bij Ferrari voor de F1 Grand Prix van Spanje aankomend weekend. Toch is de Scuderia naar verluidt met een back-upplan gekomen, mocht hij niet fit genoeg zijn om deel te nemen op het hagelnieuwe circuit in Madrid.

Leclerc maakte afgelopen weekend een zware crash mee. George Russell was in de openingsronde van de Italiaanse Grand Prix op Monza voorbijgegaan aan poleman Pierre Gasly. Max Verstappen en Leclerc reden er vlak achter op posities drie en vier. De Monegask probeerde aan het eind van de tweede ronde te verdedigen ten opzichte van Oscar Piastri, maar kwam in de Parabolica net iets te wijd uit. Hij ging op het gas terwijl zijn linkerachterwiel op de gladde, groene verf net buiten baan zat. Leclerc corrigeerde te veel en ging op hoge snelheid linksaf de bandenstapels in.

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Klap van 23G

Waar er eerst berichten uitkwamen dat het ging om een impact van 50G, bleek de uiteindelijke klap een kracht te hebben van 23G. Leclerc zal aankomende vrijdag deelnemen aan de eerste vrije training op de Madring, alvorens er naar verluidt een knoop wordt doorgehakt over of hij dat weekend doorgaat met racen, afhankelijk van hoe fit hij zich voelt.

Nou wordt er momenteel niet verwacht dat Leclerc zijn zitje in Spanje moet opgeven, maar toch zou Ferrari het zekere voor het onzekere nemen en een back-upplan inschakelen.

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Twee back-upplannen voor Ferrari

Jack Doohan zou aankomend weekend deelnemen aan de 4 Hours of Silverstone, de één na laatste race van het seizoen in de European Le Mans Series. Daar ligt hij samen met Roy Nissany en Edward Pearson negende in de tussenstand. Maar de Australiër is plotseling weggevallen uit de line-up van Nielsen Racing en vervangen door Jack Aitken. Naar verluidt zal Doohan aanwezig zijn, aangezien hij reservecoureur is van het Haas F1 Team. Hij zou kunnen invallen voor Ollie Bearman in het geval de Brit wordt doorgeschoven naar Ferrari, als Leclerc niet kan racen.

Doohan zal na het F1-weekend op de Madring ook een TPC-test uitvoeren met Haas. Deze staat gepland op het circuit van Jerez. Er zou nog een tweede back-upplan zijn voor Ferrari, aangezien reservecoureur Antonio Giovinazzi ook klaarstaat.

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