Verstappen heeft slecht nieuws in aanloop naar Spanje, Leclerc crashte door bizarre fout | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je mee langs het meest opvallende nieuws van de dag. Zo ben jij binnen een paar minuten op de hoogte van alles wat er zich heeft afgespeeld in de wereld van de Formule 1.

Met vandaag onder andere nieuws omtrent de crash van Charles Lelcerc in de Grand Prix van Monza. Data van het moment laat namelijk zien dat de Ferrari-coureur een merkwaardige fout maakte. Verder is voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone op een vliegveld aangehouden vanwege vuurwapenbezit, heeft Peter Windsor woedend gereageerd op de opmerkingen van Toto Wolff aan het adres van Max Verstappen en heeft Lando Norris uit de doeken gedaan dat hij extreem vermoeid uit zijn cockpit klom in Monza. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

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Data laat zien: Leclerc crashte keihard in GP Italië door bizarre fout

De Grand Prix van Italië kwam voor Charles Leclerc vroegtijdig ten einde, door een snoeiharde crash in de tweede ronde van de race. Presentator Remy Ramjiawan en paddockverslaggever Jan Bolscher leggen het incident onder de loep in de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam. Bolscher laat aan de hand van data van het moment zien dat Leclerc ongeveer 30 kilometer per uur harder de bocht inging dan bijvoorbeeld Max Verstappen en Oscar Piastri, waardoor hij de controle over zijn Ferrari verloor. Meer lezen over hoe Leclerc de crash had kunnen voorkomen? Klik hier.

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Voormalig F1-eigenaar Ecclestone (95) aangehouden op vliegveld na vondst jachtgeweer

Voormalig Formule 1-topman Bernie Ecclestone is maandag urenlang vastgehouden op de luchthaven nabij Lissabon. De 95-jarige Brit was met een privéjet vanuit het Zwitserse Saanen naar Portugal gevlogen, waar douane- en politieagenten op vliegveld Tires Aerodrome in Cascais stuitten op een jachtgeweer in zijn bezit. Doordat Ecclestone niet over de vereiste vergunningen en papieren beschikte, mocht hij de luchthaven niet zomaar verlaten. "Ze zeiden dat ze me zouden arresteren, maar na wat uren leek te duren, hebben we het opgelost. Het is een aaneenschakeling van ergernissen geweest", aldus de Brit. Meer lezen over de aanhouding van Ecclestone? Klik hier.

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Windsor woedend na kritiek van Wolff op Verstappen: 'Wat een domme opmerking'

Formule 1-analist Peter Windsor heeft fel uitgehaald naar Mercedes-teambaas Toto Wolff. Volgens de voormalig teammanager slaat de Oostenrijker de plank volledig mis door Max Verstappen aan te wijzen als de hoofdschuldige voor het feit dat George Russell naast de poleposition greep tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. Windsor stelt dat het mislopen van de voorste startplek puur en alleen te wijten is aan de verrichtingen van de coureur zelf. "Het enige dat Max deed, was het opzoeken van vrije lucht. Ik snap dit niet. Hij had geen teamgenoot die hem een slipstream gaf. Waarom zou George voor Max moeten rijden?", zo klinkt het bij de analist, die geen spaan heel liet van het excuus. "Dit is echt zo'n domme opmerking. Ik kan dit echt niet bevatten." Meer lezen over de frustratie van Windsor? Klik hier.

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Uitgeputte Norris ziet sterren na slijtageslag in Monza: "Ik zie jou zes keer"

Lando Norris heeft een fysiek loodzware middag beleefd tijdens de Grand Prix van Italië. De regerend wereldkampioen kwam na een zinderende slotfase als vierde over de streep op het bloedsnelle circuit van Monza, maar moest die prestatie bekopen met totale uitputting. In de media pen gaf de Britse coureur aan dat hij letterlijk sterretjes zag door de extreme inspanning achter het stuur van zijn MCL39. "Ik zie op dit moment een hoop sterren. Ik zie jou niet... Ik zie er zes van jou", klonk het onder andere. Meer lezen over de zware middag van Norris? Klik hier.

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Verstappen over of hij dit seizoen een F1-race gaat winnen: "De kans is niet heel groot"

Max Verstappen houdt er serieus rekening mee dat hij dit seizoen zonder overwinning zal afsluiten. In gesprek met de aanwezige media in Monza blikt de Limburger op realistische wijze vooruit op de resterende fase van het kampioenschap."Elke keer dat ik in de auto zit, ga ik er altijd maximaal voor en als er een kans is, dan ga ik ervoor. Maar hoe het er nu voor staat, is die kans niet heel groot", klinkt het. Meer lezen over de voorspelling van Verstappen voor de rest van het Formule 1-seizoen? Klik hier.

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Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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