Formule 1-analist Peter Windsor heeft fel uitgehaald naar Mercedes-teambaas Toto Wolff. Volgens de voormalig teammanager slaat de Oostenrijker de plank volledig mis door Max Verstappen aan te wijzen als de hoofdschuldige voor het feit dat George Russell naast de poleposition greep tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. Windsor stelt dat het mislopen van de voorste startplek puur en alleen te wijten is aan de verrichtingen van de coureur zelf.

Pierre Gasly wist op Monza verrassend de poleposition op te eisen door Russell met een miniem verschil van slechts 0,060 seconde af te troeven. En dat terwijl Mercedes op het Autodromo Nazionale Monza gedurende het raceweekend juist over de snelste bolide leek te beschikken. Verstappen beleefde echter een matig begin van zijn snelle ronde in Q3 en koos ervoor om van het gas te gaan in plaats van zijn poging volledig af te breken. Russell kwam daardoor op de baan in de vuile lucht van de Red Bull-coureur terecht.

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Wolff wijst naar Verstappen na kwalificatie Monza

Wolff spaarde de Nederlander na afloop van de tijdtraining bij Viaplay geenszins en stelde dat de actie van Verstappen doelbewust de ronde van zijn pupil in de weg zat. "Voor ons was het ongelukkig. Max was heel slim. Hij hielp zijn ronde om zeep, waarna hij vertraagde. George kwam daardoor te dicht achter Max te rijden tijdens de ronde. Dat kostte ons de poleposition", zo verklaarde de teambaas direct na de sessie.

De topman van de Duitse renstal erkende overigens ook dat zijn eigen formatie wellicht anders had moeten anticiperen op de situatie op de baan. "Misschien hadden we een groter gat moeten laten vallen. We hadden ons er bewust van moeten zijn dat dit Max is. Achteraf gezien moeten we ook zeggen dat we ons best hebben gedaan", aldus Wolff over de operationele keuzes aan de pitmuur.

Windsor noemt beschuldiging 'domme opmerking'

Windsor toonde zich op het YouTube-kanaal van Cameron CC sprakeloos over de redenatie van de teambaas en verwees de kritiek resoluut naar de prullenbak. "Het enige dat Max deed, was het opzoeken van vrije lucht. Ik snap dit niet. Hij had geen teamgenoot die hem een slipstream gaf. Waarom zou George voor Max moeten rijden?", zo klinkt het bij de analist, die geen spaan heel liet van het excuus. "Dit is echt zo'n domme opmerking. Ik kan dit echt niet bevatten."

Russell liet tijd liggen in Ascari-chicane

Volgens de voormalig teammanager moet Mercedes de hand in eigen boezem steken en kritisch naar het stuurmanskunst en de racelijnen van Russell kijken. "Russell zou veel beter zijn als hij de rechte stukken wat langer zou maken. Kijk maar naar het uitkomen van de Ascari-chicane", legde Windsor gedetailleerd uit over het baanverloop op de Italiaanse hogesnelheidstempel.

Windsor verwees ter vergelijking direct naar Mercedes-stalgenoot Kimi Antonelli, die in het beslissende Q3-deel niet vol aanzette vanwege een al vaststaande gridstraf voor een motorwissel. "Hij had alleen hoeven kijken wat Kimi daar deed om de poleposition te pakken. Als hij had gekeken naar wat Kimi daar deed en hoe hij de auto positioneerde, had hij gezien dat Kimi heel lang aan de rechterkant bleef rijden, voordat hij overstak naar de linkerkant. Als hij dat had gedaan, had hij de poleposition gepakt."

Het minimale verschil met Gasly had volgens de ervaren analist dan ook een heel andere achtergrond dan vuile lucht. "Daar liet hij het absoluut liggen ten opzichte van Pierre Gasly. Dat verschil was wat mij betreft groot genoeg voor de poleposition", concludeerde Windsor. "George maakte een lange bocht en ging daarna naar de andere kant van het rechte stuk. Ik begrijp dat George niet de enige was, maar waarom doet niet iedereen wat jongens als Max, Kimi en Charles Leclerc doen? Waarom kijken ze daar niet naar?"

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