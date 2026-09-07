Olav Mol vermoedt motorproblemen bij Leclerc als oorzaak van crash
Olav Mol vermoedt motorproblemen bij Leclerc als oorzaak van crashMaak ons je Google-favoriet
Volgens Formule 1-commentator Olav Mol vertoont de crash van Charles Leclerc tijdens de Grand Prix van Italië veel gelijkenissen met een eerder incident van Max Verstappen. De analist denkt dat de abrupte vermogensafgifte van de huidige generatie Formule 1-auto's waarschijnlijk de boosdoener is, zo laat hij weten in een analyse bij Ziggo Sport.
Leclerc viel afgelopen zondag al in de tweede ronde uit na een zware klapper in de Parabolica. Hoewel de Ferrari-coureur in eerste instantie dacht dat hij de controle had verloren in een duel met Oscar Piastri, gaf hij later aan dat de motor van zijn SF-26 op een vreemde manier vermogen leverde. Dit sluit aan bij de nieuwe reglementen voor dit seizoen, waarbij de krachtbronnen voor een groot deel afhankelijk zijn van elektrisch vermogen uit de vernieuwde MGU-K.
Elektromotor als boosdoener
Mol vermoedt dat Leclerc werd verrast door een plotselinge piek in de elektrische aandrijving. "Ik weet het niet, ik vind dat moeilijk om te zeggen", begint de commentator voorzichtig over de exacte oorzaak. "Ik denk dat ook hier weer de elektromotor toch een redelijke rol speelt", vervolgt hij. De nieuwe motoren beschikken over een zogenoemde Manual Override Mode, wat voor extra elektrische acceleratie zorgt. "Er komt in één keer power. Hij heeft misschien geprobeerd om daar overtake te gebruiken, waardoor er in één keer die extra power bijkomt", aldus Mol.
Vergelijking met Verstappen
De manier waarop de wagen van de huidige nummer vijf in het wereldkampioenschap uitbrak, deed de Ziggo Sport-analist direct denken aan de thuisrace van Verstappen op Zandvoort. De Red Bull-coureur crashte daar eveneens in de openingsfase door een onverwachte vermogenspiek van zijn krachtbron. "Dan breekt hij net zo raar uit", analyseert Mol de spin van Leclerc. "Dat was vorige week, of twee weken geleden, met Max eigenlijk precies dezelfde beweging. Even dit en dan hup, linksaf weg en niet meer te pakken", beschrijft hij de abrupte aard van het incident. "Het is eigenlijk precies dezelfde beweging", benadrukt hij nogmaals.
Karma voor Leclerc?
Terwijl Mol de technische kant van de uitvalbeurt belicht, kijkt oud-coureur Robert Doornbos vooral naar de dynamiek op de baan. Vlak voor de crash was Leclerc in gevecht met zijn toekomstige teamgenoot Lewis Hamilton. Doornbos vraagt zich hardop af hoe de Britse meervoudig wereldkampioen naar het incident keek. "Zou Lewis gedacht hebben: karma, toen Leclerc gewoon in Parabolica wegpoeierde?", vraagt de analist zich af.
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