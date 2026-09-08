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Verstappen and Lawson

Red Bull Racing reageert cynisch op social media op controversieel besluit FIA

Verstappen and Lawson — Foto: © IMAGO

Red Bull Racing reageert cynisch op social media op controversieel besluit FIA

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Red Bull Racing heeft op social media met een cynische knipoog reageerd op het feit dat de formatie van Max Verstappen en Isack Hadjar volgens het ADUO-programma van de FIA, over de beste verbrandingsmotor zou beschikken.

Het ADUO-programma van de FIA is in het leven geroepen om te voorkomen dat motorfabrikanten in de Formule 1 te ver uit elkaar komen te liggen, waardoor - zoals in het verleden - één team de sport jaren kan domineren. Kort door de bocht houdt dit programma in dat renstallen die qua performance van de krachtbron een bepaald percentage achter de best presterende krachtbron op de grid staan, een of twee updates mogen doen. De FIA kijkt hierbij echter alleen naar de verbrandingsmotor, terwijl het elektrische compartiment van de krachtbron dit jaar voor bijna vijftig procent van het vermogen moet zoeken.

Red Bull reageert cynisch op beoordeling FIA

Uit het onderzoek van de FIA is gebleken dat Red Bull Racing over de beste verbrandingsmotor beschikt, waardoor Mercedes, Ferrari, Audi en Honda updates mogen doorvoeren. Dit zorgt in de paddock echter voor scheve gezichten, omdat het overduidelijk is dat Red Bull het op elektrisch gebied aflegt ten opzichte van de concurrentie. Met een huidige vierde plaats in het constructeurskampioenschap, helpt het Red Bull Racing dan ook niet dat de concurrentie wél updates aan de motor door mag voeren. Op social media heeft Red Bull Racing met een cynische knipoog op het nieuws gereageerd.

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