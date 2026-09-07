Na het raceweekend in Monza gaat de Formule 1 in sneltreinvaart door richting Spanje. Ook vandaag zijn er weer een heleboel nieuwtjes naar buiten gekomen en de meest gelezen nieuwtjes vind je terug in deze GPFans Recap.

Vandaag werd duidelijk dat Audi protest gaat aantekenen tegen de uitslag van de Grand Prix van Italië. Yuki Tsunoda gaat mogelijk in 2027 aan de slag bij Haas als vaste coureur en Red Bull Racing lijkt eruit te zijn of Isack Hadjar dit weekend al in actie gaat komen. Dit is de GPFans Recap van maandag 7 september.

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Audi gaat in beroep tegen beslissing FIA om Tsunoda geen straf te geven

Audi is van plan in beroep te gaan tegen het besluit van de stewards om Yuki Tsunoda niet te bestraffen na de Grand Prix van Italië. De Duitse renstal is het niet eens met de wijze waarop de reglementen zijn toegepast rondom een extra formatieronde op het circuit van Monza. Dat laat het team onder leiding van Mattia Binotto weten in een officieel statement. Lezen waarom Audi inzet op een straf voor Tsunoda? Klik hier!

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Lawson valt ook in Madrid in: Red Bull geeft officiële medische update over Hadjar

Red Bull Racing heeft bevestigd dat Isack Hadjar aankomend weekend de F1 Grand Prix van Spanje aan zich voorbij moet laten gaan. De Frans-Algerijnse coureur herstelt nog altijd van een polsblessure. Omdat hij nog niet fit genoeg is om te racen, zal Liam Lawson voor de derde keer op rij de honneurs waarnemen naast Max Verstappen, terwijl Yuki Tsunoda weer bij zusterteam Racing Bulls instapt. Alles lezen over de status van Hadjar? Klik hier!

Red Bull mocht kapot onderdeel Verstappen niet vervangen van de FIA, negen concurrenten wel

Volgens de officiële documenten van de FIA kreeg Red Bull Racing voorafgaand aan de Grand Prix van Italië geen toestemming om een beschadigd onderdeel aan de auto van Max Verstappen te vervangen. De autosportbond oordeelde dat er onvoldoende bewijs was voor de schade, terwijl verschillende concurrenten onder Parc Fermé-omstandigheden wel aanpassingen mochten doen. Dat meldt De Telegraaf op basis van onderzoek in de paddock. Alles lezen over de weigering van de FIA? Klik hier!

Vasseur weigert teamorders bij Ferrari en trekt vergelijking met Verstappen

Volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is het nog te vroeg om teamorders uit te delen binnen de Italiaanse renstal, ondanks de toenemende druk na een bewogen raceweekend. De Fransman wijst bij The Race ter verdediging van zijn beleid naar de titelstrijd van vorig seizoen, waarbij McLaren volgens hem een strategische fout had kunnen maken die in het voordeel van Max Verstappen zou zijn uitgevallen. Lezen waarom Vasseur naar de Nederlander wijst? Klik hier!

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'Haas sprak in Zandvoort met Tsunoda over vast zitje in 2027'

Het team van Haas heeft volgens Marc Limacher contact opgenomen met Yuki Tsunoda en hoopt de Japanner in te lijven voor komend jaar. Tsunoda is dit jaar de reservecoureur van Red Bull Racing, maar valt bij de Racing Bulls in omdat Isack Hadjar bij het hoofdteam geblesseerd is geraakt. Alles lezen over de interesse in de Japanner? Klik hier!

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