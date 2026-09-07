Vasseur weigert teamorders bij Ferrari en trekt vergelijking met Verstappen
Vasseur weigert teamorders bij Ferrari en trekt vergelijking met VerstappenMaak ons je Google-favoriet
Volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is het nog te vroeg om teamorders uit te delen binnen de Italiaanse renstal, ondanks de toenemende druk na een bewogen raceweekend. De Fransman wijst bij The Race ter verdediging van zijn beleid naar de titelstrijd van vorig seizoen, waarbij McLaren volgens hem een strategische fout had kunnen maken die in het voordeel van Max Verstappen zou zijn uitgevallen.
De discussie over het aanwijzen van een eerste coureur bij de Italiaanse grootmacht is opgelaaid na de recente Grand Prix van Italië. Tijdens de race op Monza kwamen Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc al in de eerste ronde met elkaar in aanraking in de eerste chicane. Hamilton werd wijd gedwongen en viel ver terug naar de tiende plaats, terwijl Leclerc later in de wedstrijd zwaar crashte in de Parabolica. Vasseur omschreef de uitkomst van dat weekend als niet goed voor het team en overweegt nu om voor de komende race in Madrid wel een duidelijke kopman aan te wijzen.
Vergelijking met Verstappen en McLaren
Toch verdedigt de teambaas de keuze om de coureurs op Monza nog vrij te laten racen. Hij trekt daarbij een vergelijking met het seizoen 2025, waarin McLaren volgens hem de titel bijna weggaf door te lang te wachten met het steunen van één rijder. "Vorig jaar ging Piastri op dit punt in het seizoen aan de leiding voor McLaren. En als McLaren alles op Piastri had gezet, was Max Verstappen kampioen geworden", stelt Vasseur. Daarmee doelt hij op de nipte marge van slechts twee punten waarmee Lando Norris dat jaar uiteindelijk de titel pakte ten koste van de Nederlander.
Keuzes maken
Hoewel de druk op de ketel staat bij Ferrari, benadrukt de teambaas dat timing cruciaal is bij het ingrijpen vanaf de pitmuur. "Op een gegeven moment moet je een beslissing nemen. Maar ik denk dat het te vroeg was om voor Monza een beslissing te nemen", aldus de Fransman. De renstal moet nu bepalen hoe de kaarten worden geschud voor de aanstaande Grand Prix van Spanje, die later deze maand op het nieuwe stratencircuit in Madrid wordt verreden.
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