Hoe Gasly pole kon pakken in GP Italië: Verstappen speelde een belangrijke rol

Pierre Gasly verraste afgelopen zaterdag vriend en vijand door in een Alpine pole position voor de Grand Prix van Italië te veroveren. In de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam ontleden presentator Remy Ramjiawan en paddockverslaggever Jan Bolscher deze prestatie van de Fransman.

Het iconische circuit van Monza is in het verleden al vaker het decor geweest voor grote verrassingen in de Formule 1, maar afgelopen zondag kwam er wel een heel bijzonder konijn uit de hoge hoed. Al vroeg in de sessie werd duidelijk dat de auto's van Alpine – met een zesde plaats in het constructeurskampioenschap een absolute middenmotor – er plotseling uitstekend bijzaten. Maar dat Pierre Gasly bij het vallen van de vlag in Q3 met een 1:21.786 bovenaan de tijdenlijst zou eindigen, zullen weinig kenners en analisten op dat moment voorspeld hebben. De Fransman wist met 0,060 seconde George Russell voor te blijven, op het circuit waar hij in 2020 in een AlphaTauri zijn eerste en tot nu toe enige overwinning in de Formule 1 behaalde.

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Hoe Gasly pole kon pakken op Monza

In de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam snijdt Ramjiawan het onderwerp aan: "Jan, om het in jouw woorden te zeggen: Flavio Briatore, die oude maffiabaas, heeft het toch weer aardig op de rit gekregen daar." Bolscher haakt in: "Zeker, maar dit is denk ik niet iets dat we volgend weekend weer gaan zien. Het viel allemaal samen." De verslaggever laat weten te hebben uitgezocht wat er allemaal de kant van Gasly opviel in de kwalificatie: "Dat was bijvoorbeeld dat Russell in zijn snelle run in Q3 eigenlijk bedrogen uitkwam. Antonelli werd door Mercedes als eerste naar buiten gestuurd, om Russell een tow te geven. Die is hier heel effectief. Maar wat gebeurde er toen: in de outlap werd Antonelli in Parabolica ineens opgevangen door Verstappen, waardoor Russell weer door Antonelli werd opgevangen. Daardoor begonnen ze vlak achter elkaar aan hun snelle run, waardoor Russell te dicht achter Antonelli zat en geen slipstream kreeg. Uiteindelijk kwam Russell 0,060 seconde te kort, dus zonder dat slimmigheidje van Verstappen had hij dat wel gered."

Ramjiawan vraagt zich af of Verstappen bewust langzaam reed om het Mercedes-duo op te vangen. Bolscher: "Hij zegt van niet, maar dat weet ik wel zeker. Hij heeft daar wel wat aan, want zo voorkwam hij dat Russell een tow kreeg, waardoor hij misschien zelf voor Russell kon eindigen. Maar Verstappen reed op zijn beurt met die beschadigde achterwielophang, wat hem naar eigen zeggen twee tot drie tienden kostte. Als je dat van zijn tijd aftrekt, komt hij aardig bij de tijd van Gasly in de buurt." En ook Antonelli vormde geen bedreiging: "Antonelli had een gridstraf en reed in Q3 vooral in dienst van Russell, dus dat zijn al drie grote namen minder voor Gasly. Bij Ferrari was het drama in de kwalificatie met de strategie, dus die kwamen maar net door Q2, en Norris stond negende, terwijl Piastri zich verremde in de eerste chicane van zijn laatste run. Dus het viel allemaal de kant van Gasly op", vervolgt Bolscher. "Dat doet trouwens niets af aan de ijzersterke ronde van Gasly, maar het viel wel zijn kant op."

Mercedes-motor en weinig downforce

Maar ondanks dat Gasly wellicht het geluk aan zijn zijde had, is het nog steeds erg opvallend dat een Alpine plotseling de snelheid had om pole position te kunnen veroveren. Daar zegt Bolscher over: "Alpine rijdt nu met een Mercedes-motor, dat is de snelste motor. Monza is 80 procent vol gas, dus met de snelste motor ga je daar het hardst. Het geluk van Alpine is gek genoeg ook dat de downforce op de auto niet zo goed is. Op negen van de tien circuits wil je juist downforce, want dat zorgt ervoor dat je in de bochten aan het asfalt geplakt zit. Maar op het rechte stuk wil je zo min mogelijk downforce, want dan ga je harder. Alle ingrediënten waren aanwezig voor Alpine."

Ramjiawan herinnert zich soortgelijke voorbeelden uit het verleden: "Precies wat jij nu omschrijft hebben we ook al vaker bij Williams gezien hier in Monza. Dat was altijd een hok van een auto en op Monza kwam het ineens tot leven. Dat klopt inderdaad met je uitleg. En die achtervleugel van Alpine is ook interessant, want die valt anders open dan de rest. Dat kan ook net dat verschil zijn geweest."

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