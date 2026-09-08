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Leclerc, Ferrari, Monza, thumb

Data laat zien: Leclerc crashte keihard in GP Italië door bizarre fout

Leclerc, Ferrari, Monza, thumb — Foto: © IMAGO
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Data laat zien: Leclerc crashte keihard in GP Italië door bizarre fout

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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De Grand Prix van Italië kwam voor Charles Leclerc vroegtijdig ten einde, door een snoeiharde crash in de tweede ronde van de race. Presentator Remy Ramjiawan en paddockverslaggever Jan Bolscher leggen het incident onder de loep in de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam.

In de tweede ronde van de race op Monza ging het mis voor de Ferrari-coureur. Onder het toeziend oog van de massaal aanwezige tifosi verloor Leclerc de achterkant van zijn auto bij het uitkomen van Parabolica, waarna hij snoeihard de bandenstapel inschoot. De Monegask wist gelukkig zonder kleerscheuren uit de cockpit te klimmen, maar al met al werd het een bijzonder pijnlijke dag voor de nummer vijf in het wereldkampioenschap Formule 1.

In de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam vraagt Ramjiawan aan Bolscher of Leclerc de crash had kunnen voorkomen: "Ja", klinkt het. "Daar ben ik even ingedoken. Op de beelden kon je eigenlijk al goed zien dat hij een soort afvoergoot raakte naast de witte lijn. En toen hij die raakte, verloor hij grip aan de achterkant. Dat leek in eerste instantie de crash te veroorzaken. Maar als je andere herhalingen gaat bekijken, zie je dat andere coureurs daar ook regelmatig over de witte lijn gingen." Ramjiawan vult aan: "Ja, ik zag Verstappen nog veel verder naar links zitten." Bolscher: "Ja, dus dat was het niet. Maar als je naar de data kijkt, zie je wel iets opvallends."

Leclerc te gretig in achtervolging Piastri

De paddockverslaggever vervolgt: "In de eerste ronde reed Leclerc in Parabolica mid corner, het langzaamste stuk van de bocht, 168 kilometer per uur. In de tweede ronde was dit 189 kilometer per uur. Verstappen reed daar in de tweede ronde 157 kilometer per uur en Piastri reed 152 kilometer per uur. Dat is dertig kilometer per uur verschil. Dus Leclerc is gewoon veel te hard die bocht ingegaan, omdat hij op het rechte stuk de aanval op Piastri in wilde zetten. Zoveel te hard een bocht ingaan op een circuit dat je als je broekzak kent, is een rare fout."

Bekijk de volledige nieuwe aflevering van GPFans Raceteam hieronder

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