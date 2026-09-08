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Bortoleto during practice at Suzuka

De bizarre reden waarom Audi in beroep gaat tegen de uitslag van de F1 GP van Italië

Bortoleto during practice at Suzuka — Foto: © IMAGO

De bizarre reden waarom Audi in beroep gaat tegen de uitslag van de F1 GP van Italië

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Het Formule 1-team van Audi heeft laten weten in beroep te zullen gaan tegen de uitslag van de Grand Prix van Italië van afgelopen zondag. In de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam bespreken presentator Remy Ramjiawan en paddockverslaggever Jan Bolscher de situatie.

Met een elfde en twaalfde plaats voor Gabriel Bortoleto en teammaat Nico Hülkenberg, werd het raceweekend op Monza er voor het team van Audi een zonder WK-punten. Maar de uitslag van deze race staat voorlopig nog even tussen aanhalingstekens. De Duitse formatie heeft namelijk laten weten bij de FIA in beroep te zullen gaan tegen de uitslag van de race, omdat bij de herstart na een rode vlag door de crash van Charles Leclerc de regels niet goed zouden zijn nageleefd. In de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam wordt de situatie besproken.

Merkwaardig moment Tsunoda bij herstart na rode vlag

"Bij de herstart na de rode vlag reed Yuki Tsunoda richting de vijftiende positie op de startgrid, maar realiseerde hij zich plots dat hij als veertiende hoorde te starten", vertelt Bolscher. "Daarom stak hij vrij laat ineens de startgrid over. Daardoor kwam hij in een gekke hoek in zijn startbox te staan, met zijn neus een beetje richting de muur. Hij stond wel binnen de lijnen in zijn startvak, dus hij stond niet verkeerd of te ver naar voren. Dat mag niet. Maar het zat de wedstrijdleider niet helemaal lekker dat Tsunoda zo gek stond opgesteld, dus besloot hij de coureurs een extra formatieronde te laten rijden. Gewoon puur voor de veiligheid."

FIA heeft eigen regels niet nageleefd

En daar knelt de schoen voor het team van Audi. Want als een coureur een extra formatieronde veroorzaakt, moet hij volgens de reglementen na de formatieronde de pitstraat inrijden, om vanuit de pitstraat te starten. Doet hij dit niet, volgt er een stop-and-go-penalty. "Alleen heeft de FIA niet aan Racing Bulls laten weten dat Tsunoda de pitstraat in moest rijden, omdat Tsunoda dus eigenlijk geen overtreding had begaan, want hij stond binnen zijn lijnen", vervolgt Bolscher. "Racing Bulls en Tsunoda kun je dus niets kwalijk nemen; de FIA heeft eigenlijk haar eigen regels niet nageleefd."

Moet Tsunoda vrezen voor WK-punt?

Uiteindelijk werd Tsunoda tiende en scoorde hij het laatste WK-punt, met de twee coureurs van Audi direct daarachter. "Dus Audi denkt: 'Hé, hier ligt misschien een puntje voor het oprapen.' En Audi heeft ook een punt, maar ik kan me niet voorstellen dat de FIA er nog wat mee gaat doen, want de FIA heeft het zelf niet aan Racing Bulls laten weten. Je kunt niet nu ineens Tsunoda nog bestraffen met een stop-and-go-penalty, omdat hij niet vanuit de pitstraat is gestart, want niemand heeft hem of het team verteld dat hij dat had moeten doen."

Bekijk de volledige afleving van GPFans Raceteam hieronder.

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