Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

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Max Verstappen heeft tijdens een livestream van zijn simraceteam gewaarschuwd voor de gevaren op het gloednieuwe stratencircuit in Madrid. Volgens hem kan de lay-out voor hachelijke situaties gaan zorgen.

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