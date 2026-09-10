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Verstappen after Sprint at Silverstone

VIDEO | Verstappen vreest voor harde klappers tijdens F1-weekend op Madring

VIDEO | Verstappen vreest voor harde klappers tijdens F1-weekend op Madring

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Max Verstappen heeft tijdens een livestream van zijn simraceteam gewaarschuwd voor de gevaren op het gloednieuwe stratencircuit in Madrid. Volgens hem kan de lay-out voor hachelijke situaties gaan zorgen.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

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