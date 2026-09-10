VIDEO | Verstappen vreest voor harde klappers tijdens F1-weekend op Madring
VIDEO | Verstappen vreest voor harde klappers tijdens F1-weekend op MadringMaak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft tijdens een livestream van zijn simraceteam gewaarschuwd voor de gevaren op het gloednieuwe stratencircuit in Madrid. Volgens hem kan de lay-out voor hachelijke situaties gaan zorgen.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
'Verstappen voerde vooral gesprekken met concurrentie om geld bij Red Bull los te krijgen'
- Vandaag 16:16
- 10
F1 Driver Of The Day 2026: Extra prijs voor Antonelli, Verstappen komt voor Russell terecht
- Vandaag 08:14
- 9
Recap
Verstappen geeft McLaren-gesprekken toe, 'Ferrari heeft back-up na crash Leclerc' | GPFans Recap
- Gisteren 21:45
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Heldendaad van Hartog
Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand
herziene uitslag monaco
FIA deelt document van 26 A4'tjes: dít is waarom Hadjar zijn Monaco-podium terugkrijgt
Lando Norris
Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen
Breaking
BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan
Net binnen
Toekomst Alonso
Alonso komt met cryptische boodschap over plannen 2027: "Leuk zo, toch?"
- 4 minuten geleden
Protest na Monza
Uitslag GP Italië staat op losse schroeven: Audi bevestigt hoger beroep
- 47 minuten geleden
Lachers op de hand bij stream
Verstappen krijgt opdracht collega's te complimenteren: "Raar om zo aardig te zijn"
- 1 uur geleden
Ferrari-teamgenoten
Leclerc en Hamilton praten het uit na incident GP Italië: "Ging te ver"
- 1 uur geleden
GP Spanje
Vrees voor mogelijke diskwalificaties op Madring: vraagteken boven impact kombocht
- 2 uur geleden
Vooruitblik op GP Spanje
VIDEO | Verstappen vreest voor harde klappers tijdens F1-weekend op Madring
- 2 uur geleden
Veel gelezen
200.000+ views
Strafpunten F1: Antonelli en Hamilton zien punten vervallen richting Monza
- 31 augustus
50.000+ views
Red Bull mocht kapot onderdeel Verstappen niet vervangen van de FIA, negen concurrenten wel
- 7 september
40.000+ views
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
- 25 augustus
25.000+ views
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
- 25 augustus
25.000+ views
Verstappen geeft 'vaderlijk' advies aan Viaplay-verslaggever: "Even laten testen dan"
- 7 september
25.000+ views
Diefstal op F1-circuit in Madrid, Norris wil evenveel als Verstappen en Hamilton verdienen | GPFans Recap
- 1 september