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George Russell at the Austrian Grand Prix

Enorme klap voor Russell na deceptie in Monza: "Mercedes gaat met hem in gesprek"

George Russell at the Austrian Grand Prix — Foto: © IMAGO
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Enorme klap voor Russell na deceptie in Monza: "Mercedes gaat met hem in gesprek"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Ralf Schumacher vermoedt dat George Russell een enorme klap heeft gekregen tijdens de Grand Prix van Monza, en dat het team van Mercedes nu definitief aan de Brit zal laten weten dat de focus op teammaat Kimi Antonelli komt te liggen.

Gezien de performance van Mercedes begon Russell dit seizoen als grote titelfavoriet. De Brit wist zijn twintigjarige teammaat Antonelli afgelopen jaar eenvoudig voor te blijven en werd zodoende door kenners en analisten naar voren geschoven als de grote man binnen de Zilverpijlen. Dat perspectief is inmiddels gedraaid. Antonelli steekt met kop en schouders boven Russell uit dit jaar en deelde afgelopen zondag in Monza opnieuw een enorme tik uit.

Enorme klap voor Russell in Monza

Russell ving de race op Italiaanse bodem aan vanaf pole position, terwijl Antonelli vanwege een gridstraf als negentiende moest starten. Een paar ronden voor het eind werd Russell achterhaald en ingehaald door de piepjonge Italiaan, waarmee de voorsprong van Antonelli op Russell inmiddels 66 punten bedraagt. "Het leek erop dat Russell weer met een andere versie van de auto reed, of hij kan op dit moment simpelweg niet zo goed omgaan met de auto", vertelt Schumacher in de podcast Backstage Boxengasse.

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Het is een enorme klap, dat doet echt iets met een coureur. Ook intern binnen het team is dit lastig, want je verliest erg veel support. Ik denk dat er een vergadering zal komen. Daar zal George verteld worden wie er dit jaar voor de wereldtitel vecht en wat zijn verantwoordelijkheden zijn."

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