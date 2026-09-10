F1-teams vrezen slagveld op F1-circuit Madrid: "Deze baan sloopt auto's"

De Formule 1 maakt zich op voor een historisch en beladen raceweekend op het gloednieuwe Madring-stratencircuit. Voor het eerst sinds 1981 keert het koningsklasse-circus voor de Spaanse Grand Prix terug naar Madrid. De organisatie heeft een overeenkomst getekend die de sport in ieder geval tot en met 2035 in de Spaanse hoofdstad houdt, maar van een ontspannen sfeer is in de paddock voorafgaand aan de eerste meters allerminst sprake.

De reden voor de verhoogde staat van paraatheid is te vinden bij een recente tweedaagse testsessie van de Formule 3 op het semi-stratencircuit. Die testdraai liep eind augustus uit op een waar slagveld, waarbij de rode vlag maar liefst negentien keer werd gezwaaid. Meerdere wagens liepen aanzienlijke schade op aan de wielophanging en er werden zelfs drie chassis volledig afgeschreven. Met de strenge regels rondom de budgetcap in het achterhoofd houden de F1-teams hun hart vast voor de financiële en sportieve tikken die het uitdagende asfaltlint kan uitdelen.

Artikel gaat verder onder video

Vowles vreest voor 'car killer' Madring

Williams-teambaas James Vowles wond er in aanloop naar het raceweekend dan ook geen doekjes om en noemde de baan ronduit een potentiële auto-sloper. "In de Formule 3-test waren er 19 rode vlaggen en drie gebroken chassis, gebroken wielophangingen. OK, het zijn Formule 3-coureurs, maar het is een baan die auto's sloopt", aldus de Britse teambaas. Hij maakt zich grote zorgen over de zware belasting op de hydraulica, de banden en de ophanging van de huidige generatie F1-bolides.

Het circuit is 5,416 kilometer lang, telt 22 bochten en is ontworpen door Studio Dromo onder leiding van Jarno Zaffelli. De lay-out combineert tijdelijke straten rondom het IFEMA-complex met speciaal aangelegde secties in Valdebebas. De absolute blikvanger – en direct de grootste bron van kopzorgen voor de engineers – is bocht 12, die de naam 'La Monumental' draagt. Deze kombocht kent over een lengte van 550 meter een hellingshoek van liefst 24 procent, waarmee het de steilste banking op de voltallige kalender is. De gigantische compressie drukt de wagens genadeloos hard tegen het asfalt.

Sainz waarschuwt voor zware kombocht

Williams-coureur Carlos Sainz was als ambassadeur nauw betrokken bij de totstandkoming van de omloop en reed in mei al zijn eerste rondjes in een straatauto. Na de nodige uren in de simulator gaf de Madrileen toe dat de baan meedogenlozer voor de dag komt dan hij vooraf had ingeschat. "Ik heb in augustus mijn eerste echte rondes in de simulator gemaakt met de auto en ik moet zeggen dat het een ontzettend uitdagend circuit is. Het is een van de meest uitdagende circuits die ik ooit in een simulator heb gedaan en voor een coureur wordt het zwaar. Ik denk dat het een mix heeft van de kenmerken van Jeddah en Baku, wat waarschijnlijk de twee meest uitdagende circuits voor een coureur zijn, en een beetje Singapore. Ik denk dat het een circuit is dat nogal wat karakter heeft als je het in de simulator rijdt", legde de Spanjaard uit.

Vooral de passage door de steile banking bleek virtueel al een flinke kluif voor de thuisrijder. "Het is waarschijnlijk uitdagender dan ik dacht. Ik dacht dat het een volgas, gemakkelijk volgas bocht zou zijn en net zoiets als een acceleratiebocht. Het blijkt veel uitdagender te zijn, tenminste in de simulator in op een goede manier. Met al die banking, al die controle over de auto daar doorheen, zal het een grote uitdaging worden", aldus Sainz.

Verstappen en coureurs verdeeld over risico's

Ook viervoudig wereldkampioen Max Verstappen heeft na zijn eerste virtuele verkenning vraagtekens gezet bij de foutmarge in Madrid. De coureur van Red Bull Racing wees naar de betonnen muren die bijzonder dicht op de baan staan in combinatie met de hoge snelheden, en benadrukte dat zware crashes haast niet te ontwijken zijn als rijders over de schreef gaan. Audi-rijder Gabriel Bortoleto kijkt eveneens met gemengde gevoelens naar het Spaanse decor: "Het ziet eruit als een zeer interessant circuit, een gevaarlijk circuit, maar tegelijkertijd zeer uitdagend en het is leuk om op zo'n nieuw circuit te racen."

Toch rekent niet iedereen direct op een ravage. Cadillac-coureur Sergio Perez probeerde de rust te bewaren en stelde dat de lay-out niet per definitie gevaarlijker is dan die van het stratencircuit in Djedda, waar de koningsklasse al geruime tijd te gast is. Daarnaast heeft de FIA maatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen; zo mag de actieve aerodynamica in de zogeheten 'Straight Mode' uitsluitend in twee aangewezen zones worden ingezet. Desondanks staat het hele veld op scherp: wie zaterdag en zondag uit de muur wil blijven, zal een haarscherp afgestelde auto nodig hebben.

Gerelateerd