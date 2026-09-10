Voormalig Formule 1-coureur Marc Surer heeft zich in gesprek met het Britse platform OLBG uitgesproken over de situatie rondom George Russell en de huidige rijdersmarkt. Volgens de Zwitserse analist moet de Brit absoluut niet vertrekken bij Mercedes, ondanks de toegenomen druk en interne concurrentie van teamgenoot Kimi Antonelli. Surer benadrukt dat een overstap naar een andere renstal op dit moment nauwelijks haalbaar is en bovendien grote risico's met zich meebrengt.

Volgens de voormalig Formule 1-coureur zijn de deuren bij andere topteams zo goed als gesloten voor Russell. "McLaren is het enige team waaraan je zou kunnen denken. Naar Red Bull Racing gaan met Max Verstappen? Ze zijn niet echt bevriend! Dus dat zou de andere mogelijkheid zijn", legt Surer uit over de alternatieven op de grid. Ook een overstap naar Maranello is volgens de analist uitgesloten: "Ferrari is gesloten, denk ik. Lewis zal het zeker nog een jaar proberen, en alle andere teams zijn niet goed genoeg, dus hij moet blijven. Hij moet blijven. En het is altijd beter om in het beste team te rijden, met de beste auto. Je maakt altijd kans. Misschien heeft de ander pech, en ineens maak je kans om het kampioenschap te winnen."

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De waarschuwende les van Alonso

Om zijn advies aan Russell kracht bij te zetten, haalt Surer het verleden van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso aan. De Spanjaard vertrok na een uiterst turbulent seizoen met Lewis Hamilton vroegtijdig bij McLaren. "Maar om het beste team te verlaten, denk aan wat Alonso deed", beargumenteert de analist. "Toen hij vertrok bij McLaren, en terugging naar Alpine – want dat was toen Renault, omdat hij niet gelukkig was met Lewis Hamilton en ze de voorkeur gaven aan Lewis Hamilton bij McLaren. Als hij bij McLaren gebleven was, weet ik zeker dat hij meer wereldkampioenschappen had gewonnen."

Surer stelt dat coureurs zich moeten realiseren dat een zitje bij het dominante team goud waard is, ongeacht je positie binnen de renstal: "Het was een grote fout. En als je het beste team verlaat, dan maak je een fout, zelfs als je misschien nummer twee bent. Maar je kunt geluk hebben, en de ander heeft pech, en ineens ben jij degene. Dus ja, blijven. Blijven."

Surer kritisch op Piastri bij McLaren

Mocht Russell ondanks alles toch naar McLaren willen overstappen, dan ziet Surer daar slechts één logische optie ontstaan. Daarbij spaart hij de huidige coureur van de renstal niet: "Wie zou hij vervangen bij McLaren? Piastri. Oscar Piastri is dit jaar niet waar hij zou moeten zijn", oordeelt Surer streng over de Australiër. "Ik bedoel, hij was goed nu in Monza, maar op andere vlakken is hij een beetje de weg kwijt."

Nieuwe reglementen en de strijd met Antonelli

De wisselende vorm van coureurs hangt volgens Surer nauw samen met de reglementen en het karakter van de bolides. Waar Russell in het vorige tijdperk juist floreerde, heeft hij het nu zwaarder om Antonelli bij te benen. "Hij kan alleen maar hopen, maar soms past de auto bij je, en soms ook niet", relativeert Surer. "Het lijkt erop dat de auto in het verleden, de ground-effect auto, fantastisch was voor Russell. Hij versloeg Lewis Hamilton met gemak, weet je, het grootste deel van de tijd reed hij voor hem. En zo kun je zien wat een auto met je kan doen."

Met de introductie van de nieuwe regels zijn de rollen echter omgedraaid in het voordeel van de jonge Italiaan. "Vorig jaar had Antonelli eigenlijk geen schijn van kans tegen hem. En nu is het tegenovergestelde waar. Dus dat betekent dat de nieuwe auto met de nieuwe reglementen de auto is die Antonelli duidelijk beter ligt", vervolgt Surer. Toch hoeft Russell volgens hem niet te wanhopen: "Dat kan volgend jaar veranderen. Als ze de auto aanpassen, past de auto Russell misschien ineens weer beter. Dus er is hoop voor hem."

Daarnaast wijst de Zwitser op de grote technische troef die Mercedes momenteel in handen heeft met de krachtbron. "En ik vind dat hij inderdaad moet blijven, want waar moet hij heen? Ik bedoel, dit is op dit moment de beste auto, en het ziet ernaar uit dat dit ook zo zal zijn, of volgend jaar de beste auto zal zijn, omdat ze de beste motor hebben. Dus om die reden: ja, blijven en hopen dat de auto hem beter zal liggen." Surer wil Antonelli dan ook zeker nog niet boven Russell plaatsen: "Ik denk dat de auto hem ligt. Vanzelfsprekend is die erg goed met deze nieuwe regels. Maar ik denk niet dat hij beter is dan Russell. Hij rijdt erg goed, is heel slim, maar één jaar om een coureur te beoordelen is niet lang genoeg, dus daar zou ik nu nog niet over oordelen."

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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