Verstappen onthult gesprekken met Alonso over gezamenlijke deelname 24 uur van Le Mans
Verstappen onthult gesprekken met Alonso over gezamenlijke deelname 24 uur van Le MansMaak ons je Google-favoriet
Max Verstappen doet uit de doeken dat hij met tweevoudig wereldkampioen Formule 1 Fernando Alonso heeft gesproken over een gezamenlijke deelname aan de legendarische 24 uur van Le Mans.
Verstappen steekt zijn passie voor de langeafstandsracerij niet onder stoelen of banken en maakte eerder dit jaar zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. De viervoudig wereldkampioen stevende af op de overwinning, tot technische problemen aan de auto roet in het eten gooiden. Of de Red Bull Racing-coureur volgend jaar ook weer deelneemt, is nog niet bekend. Maar dat we hem in de toekomst vaker op de startgrid van dit soort legendarische evenementen zullen zien staan, is wel met zekerheid te zeggen.
24 uur van de Nürburgring hoogtepunt van het jaar
In gesprek met de BBC krijgt Verstappen de vraag van welke race hij dit jaar het meest heeft genoten: "Waarschijnlijk de 24 uur van de Nürburgring", klinkt het. "Het was ontzettend gaaf om een endurance-evenement met mijn teamgenoten te kunnen doen. Die jongens hebben tijdens het seizoen met de auto gewonnen. We wisten dat we sterk zouden zijn en we piekten op het juiste moment. Maar helaas viel de auto uit. Het was een ongelofelijke ervaring en echt pure motorsport. Alle endurancesraces staan op mijn bucketlist en uiteindelijk ook hypercars. Maar ik wil het niet overhaasten; ik wil het op het juiste moment doen. Op mijn voorwaarden. En competitief zijn."
Deelname Verstappen en Alonso 24 uur van Le Mans
Verhalen dat Verstappen en Alonso samen deel willen nemen aan de 24 uur van Le Mans doen al langer de ronde. Ook hier wordt de 28-jarige coureur naar gevraagd: "Daar hebben we het wel over gehad", doet hij uit de doeken. "Kijk naar Fernando. Hij is 45 jaar en gaat nog steeds als een raket. Met name voor Le Mans, waar hij al ervaring heeft, zou hij een goede optie zijn. Maar het moet in onze schema's passen. Het moet logisch en op mijn voorwaarden zijn. En er moet een echte kans zijn om de race te kunnen winnen."
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