Montoya: 'Red Bull had Lawson moeten helpen in kwalificatie Monza'
Montoya: 'Red Bull had Lawson moeten helpen in kwalificatie Monza'Maak ons je Google-favoriet
Juan Pablo Montoya is van mening dat Red Bull Racing meer oog had moeten hebben voor Liam Lawson in de kwalificatie voor de Grand Prix van Monza, in plaats van alleen naar Max Verstappen te kijken.
Verstappen kwalificeerde zich uiteindelijk als zesde voor de race op het iconische circuit, om op zondag vervolgens als derde over de streep te komen. Veel teams lieten hun coureurs elkaar onderling helpen door in een slipstream te voorzien. Deze vlag ging voor de viervoudig wereldkampioen echter niet op, omdat Lawson bleef steken in Q2. De Nieuw-Zeelander is nog altijd de tijdelijke vervanger van Isack Hadjar, omdat de Fransman herstellende is van een polsblessure.
Red Bull had Lawson moeten helpen volgens Montoya
"Max Verstappen heeft het fantastisch gedaan, maar ik denk niet dat het heel moeilijk is om in de Red Bull te rijden", vertelt Montoya bij BetBrothers. "Het werkvenster is heel klein, maar ze lijken altijd snelheid te vinden met Max. Het verbaasde mij dat Red Bull Liam niet hielp om Q3 te halen. Het leek erop dat ze druk waren met ervoor zorgen dat Max zich goed zou kwalificeren. Maar als ze Liam hadden geholpen, zou Max zich waarschijnlijk ook beter gekwalificeerd hebben."
Gridstraf Piastri na hinderen Lawson
Red Bull en Verstappen probeerden Lawson in Q2 echter wel degelijk te helpen. In de laatste snelle run van Lawson werd hij aan het einde van het rechte stuk opgevangen door Verstappen, om hem een slipstream te kunnen geven. Lawson werd in de eerste chicane echter in de weg gereden door Piastri, waardoor zijn rondetijd verloren ging. Piastri kreeg hier een gridstraf van drie plaatsen voor, waardoor Verstappen uiteindelijk doorschoof naar de vijfde startplaats.
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