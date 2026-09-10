FIA onder vuur middenin oorlog Rusland en Oekraïne: "Wereldwijd catastrofale gevolgen"
FIA onder vuur middenin oorlog Rusland en Oekraïne: "Wereldwijd catastrofale gevolgen"Maak ons je Google-favoriet
De Oekraïense autosportbond FAU heeft bij Mohammed Ben Sulayem aangedrongen op zware sancties tegen de Russische autosportbond RAF. De bond is woedend over het feit dat de Russen regionale kantoren hebben geopend in bezette Oekraïense gebieden en eist direct ingrijpen van de FIA. De formele klacht volgt kort op het omstreden besluit van de World Motor Sport Council van begin vorige maand, waarbij de beperkingen voor Russische en Wit-Russische coureurs in de internationale autosport grotendeels werden opgeheven.
De kern van het conflict draait om de territoriale integriteit binnen de autosport. De Russische bond heeft recentelijk afdelingen geopend op de Krim, in de stad Sebastopol en in de regio's Donetsk en Zaporizja. Dit zijn gebieden die door de Verenigde Naties worden erkend als soeverein Oekraïens grondgebied. Volgens Artikel 3.3 van de FIA-statuten mag er per land slechts één nationale sportautoriteit de macht uitoefenen. De Oekraïners stellen dat deze regel nu flagrant wordt geschonden en hebben de zaak inmiddels voorgelegd aan de ethische commissie, de senaat en het internationale hof van beroep van de autosportfederatie. Tot op heden is een officiële reactie vanuit Parijs echter uitgebleven, meldt de BBC.
Oekraïne voorziet catastrofale gevolgen
In een brandbrief aan FIA-president Ben Sulayem, die eind vorig jaar werd herkozen voor een tweede termijn, eist FAU-voorzitter Oleksandr Feldman dat het Russische lidmaatschap wordt opgeschort. De Oekraïner noemt de passieve houding van de FIA onaanvaardbaar. "Zulk kortzichtig en contraproductief gebrek aan actie is vertegenwoordigers van een mondiaal bestuursorgaan onwaardig. De huidige situatie zou catastrofale gevolgen kunnen hebben voor de wereldwijde reputatie van de FIA", aldus Feldman. Ook de Oekraïense minister van Sport, Matvii Bidnyi, toonde zich vol onbegrip over de recente versoepelingen voor Russische sporters. "De redenen waarom Rusland werd uitgesloten van internationale sportcompetities zijn niet verdwenen. Er verandert niets en het is zelfs erger geworden."
Oekraïne vreest voor catastrofale gevolgen
Het oorspronkelijke verbod voor Russische en Wit-Russische teams en coureurs werd ingesteld in februari 2022, na de inval in Oekraïne. Afgelopen 3 augustus besloot de FIA echter om coureurs weer onder hun eigen nationale vlag te laten racen, waarbij ook de verplichte neutraliteitsverklaring kwam te vervallen. Onder andere Nikita Mazepin is direct teruggekeerd in de racerij. Hij won beide wedstrijden van het Spezial Tourenwagen Trophy op Spa-Francorchamps met een Mercedes-AMG GT3 van Team Motopark ter voorbereiding op een debuut in de International GT Open op de Hockenheimring aankomend weekend. Veel Russische coureurs die de afgelopen jaren raceten onder de vlag 'FIA' of 'ND' (not declared), rijden nu onder de Russische vlag.
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