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Start of Italian Grand Prix

Uitslag GP Italië staat op losse schroeven: Audi bevestigt hoger beroep

Start of Italian Grand Prix — Foto: © IMAGO

Uitslag GP Italië staat op losse schroeven: Audi bevestigt hoger beroep

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Door Audi staat de uitslag van de F1 Grand Prix van Italië nog allerminst vast. Gabriel Bortoleto, samen met zijn Duitse team, bevestigt namelijk dat ze in hoger beroep gaan tegen het besluit van de FIA om Yuki Tsunoda onbestraft te laten. De coureur van Racing Bulls veroorzaakte een extra formatieronde op het Autodromo Nazionale Monza, maar mocht desondanks vanaf zijn oorspronkelijke startplek vertrekken.

In aanloop naar de staande herstart stond Tsunoda verkeerd in zijn gridvak. Hij was in de war geraakt met de originele startopstelling, wilde zijn bolide aan de linkerkant parkeren, maar moest starten vanaf de rechterkant van de baan. De Japanner stond daardoor compleet schuin en dus koos de wedstrijdleiding voor een extra formatieronde. De stewards oordeelden na afloop dat Tsunoda geen straf zou krijgen. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij Audi, dat na de race direct een intentie tot beroep indiende en inmiddels formeel de zaak doorzet bij de FIA.

Reglementen zijn duidelijk

Bortoleto snapt de frustratie van zijn werkgever en wijst naar de officiële documenten. Volgens artikel 5.9.4 van het sportief reglement moet een coureur die een extra opwarmronde veroorzaakt, verplicht vanuit de pitstraat starten. "Ik denk dat het vrij rechttoe rechtaan is", aldus de Braziliaan tegenover RaceFans. "In de reglementen staat dat wanneer een coureur een extra formatieronde veroorzaakt, hij vanuit de pitstraat moet starten. En in dat geval deed Yuki dat niet. Dat zal dus de reden zijn waarom Audi in beroep gaat tegen de uitslag."

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Strijd om het laatste punt

De belangen voor Bortoleto zijn groot, aangezien hij op Monza als elfde over de streep kwam. Hij eindigde zeven seconden achter de als tiende geklasseerde Tsunoda. Mocht het beroep van de renstal slagen, dan hangt de reservecoureur van de energiedrankfabrikant mogelijk een tijdstraf boven het hoofd. In dat scenario kan Bortoleto doorschuiven naar de tiende plaats en pakt hij zijn elfde WK-punt van het seizoen. "Voor ons telt het als een punt als we de positie krijgen, en elk punt telt."

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