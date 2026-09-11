Engel genoot volop van duel met Verstappen: 'Lachend samen aan het ontbijt'
Engel genoot volop van duel met Verstappen: 'Lachend samen aan het ontbijt'Maak ons je Google-favoriet
Maro Engel vindt dat Max Verstappen een onuitwisbare indruk achtergelaten tijdens zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. De Duitser stelt dat Verstappen niet alleen opviel door zijn overduidelijke talent, maar ook door zijn indrukwekkende werkethiek en de manier waarop hij zich binnen het team opstelde.
Eerder dit jaar maakte Verstappen zijn debuut tijdens de 24-uursrace op het Duitse circuit. Hij nam destijds plaats in de auto met startnummer 3, terwijl de Mercedes-AMG met startnummer 80 fungeerde als de directe zusterauto van het team. Hoewel Verstappen dit raceweekend tijdens de double-header van de Nürburgring Langstrecken-Serie niet op de deelnemerslijst staat, blikt Engel bij BILD nog altijd met veel bewondering terug op hun samenwerking.
Spannend gevecht in de nacht
Tijdens de bewuste 24-uursrace kwamen de twee coureurs elkaar op de baan tegen, wat resulteerde in een intens gevecht. Engel genoot met volle teugen van de strijd op het 24,433 kilometer lange circuit, al dacht de teambeleiding daar op dat moment anders over. "In de nacht hebben Max en ik een spannend duel uitgevochten. De jongens aan de pitmuur en in de garage waren daarbij waarschijnlijk iets meer gespannen dan wij en hebben ons op een gegeven moment gevraagd om het wat rustiger aan te doen", vertelt Engel. De beslissing van het team om in te grijpen was volgens de coureur volkomen logisch. "Absoluut begrijpelijk, we hadden deze race immers tien jaar lang niet gewonnen en moesten op dat moment geen onnodig risico nemen", verklaart hij. De onderlinge strijd op de baan zorgde overigens niet voor wrijving tussen de rijders. "De volgende ochtend hebben Max en ik samen ontbeten en met een brede grijns over het duel gesproken", aldus Engel.
Indrukwekkende voorbereiding
Naast de actie op de baan roemt Engel ook de sfeer naast het circuit. "Hij zat in de zusterauto van onze Mercedes-AMG GT3 en we hadden onder alle acht coureurs een geweldige sfeer. We zaten samen in een lounge en hebben het hele weekend veel lol gehad", blikt hij terug. Wat hem echter het meest bijbleef, was de professionaliteit van Verstappen, wiens deelname eerder dit jaar zorgde voor een recordaantal Nederlandse fans op de tribunes. "Het talent van Max is direct zichtbaar. Tegelijkertijd brengt hij een indrukwekkende werkethiek met zich mee", stelt Engel. Inmiddels lijkt de band tussen Engel en Verstappen dus weer een stuk beter, nadat de Nederlander een ruim jaar geleden zeer geïrriteerd reageerde op online verschenen comments van Engel na een bezoekje aan de Nürburgring van de Nederlander.
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