Max Verstappen heeft op vrijdag op nuchtere wijze teruggeblikt op de eerste meters in de F1 Grand Prix van Spanje. De coureur van Red Bull Racing sloot de eerste twee vrije trainingen op de Madring af met respectievelijk de vijfde en zesde tijd. Samen met de engineers van de Oostenrijkse renstal werkte de viervoudig wereldkampioen hard aan het vinden van de juiste afstelling en het doorgronden van het bandengedrag op het hagelnieuwe asfalt.

Het evenement in de Spaanse hoofdstad betekent een bijzondere primeur op de racekalender, nu de Formule 1 officieel neerstrijkt op het hybridecircuit rondom het IFEMA-beurzencomplex. Red Bull Racing kende een productieve, maar tegelijkertijd uitdagende openingsdag. Verstappen en zijn crew verzamelden flink wat data samen met teamgenoot Liam Lawson om het gedrag van de RB22 over zowel de korte kwalificatieruns als de langere afstanden goed in kaart te brengen.

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Zoektocht naar balans en snelheid over één ronde

Na afloop van de tweede oefensessie liet Verstappen weten dat het gevoel in de auto gedurende de dag de goede kant op ging. "Het ging niet slecht. We proberen nog snelheid te vinden over één ronde en de banden beter te begrijpen tijdens de lange runs. Ronde na ronde komen we op meer snelheid", vertelde de Limburger, die na VT1 een achterstand van zes tienden had op de snelste Mercedes. Het gat werd tot vier tienden teruggebracht in VT2.

Hij benadrukte tevens dat de vrije trainingen traditioneel draaien om de details en het finetunen, zeker op een circuit waar de coureurs nog niet eerder in actie zijn gekomen. "Er zijn altijd kleine dingen zoals de balans van de auto, waar je tijdens vrije trainingen aan wilt werken om te verbeteren. Daar gaan we morgen mee verder", zo doelt Verstappen op de derde vrije training op zaterdagochtend, alvorens er gekwalificeerd wordt.

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Voorafgaand aan het raceweekend had Verstappen al gewezen op de specifieke karakteristieken van de Madring, inclusief de uitdagende kerbstones en de unieke lay-out van het stratencircuit. Samen met Lawson hoopt Red Bull de nodige aanpassingen aan de afstelling door te kunnen voeren om zaterdag vooraan mee te kunnen strijden voor een sterke startpositie op de grid.

De vrijdag verliep minder goed voor zusterteam Racing Bulls. De snelheid zit er duidelijk in, maar er werden flink minder kilometers gemaakt. Yuki Tsunoda miste de complete tweede helft van VT1, nadat de stuurbekrachtiging het begaf. Arvid Lindblad miste op zijn beurt de tweede helft van VT2 door een flinke crash in bocht 13.

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