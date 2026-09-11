Antonelli snelste coureur in VT2 met eerste crash van het weekend, P6 voor Verstappen
Antonelli snelste coureur in VT2 met eerste crash van het weekend, P6 voor VerstappenMaak ons je Google-favoriet
Na de eerste vrije training op het nieuwe circuit in Madrid, waarin grote crashes gelukkig uitbleven, was het om 17:00 uur tijd voor de tweede trainingssessie van de vrijdag. De snelste tijd op de Madring was voor Kimi Antonelli. Max Verstappen kwam niet verder dan P6.
Dit weekend was het lange wachten voor de Spanjaarden voorbij en staat de allereerste Spaanse Grand Prix op de gloednieuwe Madring in de hoofdstad op het programma. Eerder op de vrijdag was het tijd voor de eerste vrije training. Mede door het grote aantal crashes in de lagere klassen en de lastige simulaties voor de coureurs, was de vrees voor ongelukken hoog in de eerste training. Deze bleven echter uit en de rijders wisten prima binnen de lijntjes te kleuren. Het team van Mercedes toonde zich met George Russell voorop het snelste, waarbij ook de Ferrari's de snelheid er prima in leken te hebben zitten.
Track limits Verstappen
Met die wetenschap was het tijd voor de tweede sessie van de dag, waarbij het al snel druk was op de baan en vrijwel alle coureurs op de mediums naar buiten gingen voor de eerste rondjes. Ook in de openingsfase van de sessie bleken de Mercedessen weer op snelheid te zijn. Yuki Tsunoda kon gelukkig ook weer de baan op. De Japanner had met Racing Bulls problemen met de stuurbekrachtiging in de eerste fase van deze vrijdag, maar hij kon weer rijden in de tweede sessie. Na iets meer dan een kwartier was het Verstappen die zich bovenaan de tijdenlijst wist te melden: hij reed een 1:34.378 op de klokken, maar zijn tijd werd verwijderd wegens de track limits.
Problemen Norris
Voor Lando Norris was er weinig te beleven in de openingsfase van de sessie. De regerend wereldkampioen had problemen aan de wagen en het team van McLaren besloot om de versnellingsbak van de Brit te verwisselen in de hoop hem nog later op het asfalt te krijgen. Richting het ingaan van het tweede half uur was het sowieso even vrij rustig op het circuit en stonden de meeste rijders in de pitbox om zich voor te bereiden op de kwalificatieruns op de zachte banden. Even later kwamen ze weer naar buiten en zagen we Verstappen op zijn zachte band aansluiten achter de Zilverpijlen.
Klapper Lindblad
Lewis Hamilton was in de eerste sessie deze vrijdag ook al vrij vaak betrokken bij incidenten met hinderen, waar hij meermaals de woede van zijn concurrenten op de hals haalde. Ook in VT2 was het wederom raak. Yuki Tsunoda liet zijn frustraties de vrije loop nadat hij in de weg gereden werd door de recordkampioen en liet zich gaan over de boardradio. Even later was het dan toch de eerste flinke crash van dit weekend in de Formule 1, toen Arvid Lindblad de controle over zijn bolide verloor en vol de bandenstapel in ging. Daarmee was de eerste neutralisatie van het weekend een feit.
Angel uit de sessie
De marshals konden aan het werk met reparaties en met nog een klein kwartiertje op de klok konden we de sessie hervatten en gingen uiteraard alle coureurs - op Norris en uiteraard Lindblad - de baan op. Verstappen was niet blij met zijn stuur, waarna het team hem de orders gaf om toch op de baan te blijven en er geen betrouwbaarheidsprobleem was. De angel bleek in de slotfase toch grotendeels uit de sessie te zijn en we zagen weinig verbeteringen meer verschijnen. Met nog wat problemen voor Lance Stroll, liep de sessie op zijn eind. Dat betekent dat Antonelli de tweede training als snelste afsloot, voor beide Ferrari's en de gecrashte Lindblad op P4. Verstappen kwam niet verder dan P6.
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