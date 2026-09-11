Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Na de eerste vrije training op het nieuwe circuit in Madrid, waarin grote crashes gelukkig uitbleven, was het om 17:00 uur tijd voor de tweede trainingssessie van de vrijdag. De snelste tijd op de Madring was voor Kimi Antonelli. Max Verstappen kwam niet verder dan P6.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Gerelateerd