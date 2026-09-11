VIDEO | Problemen voor Verstappen en Norris tijdens F1-weekend in Madrid
VIDEO | Problemen voor Verstappen en Norris tijdens F1-weekend in MadridMaak ons je Google-favoriet
Na de eerste vrije training op het nieuwe circuit in Madrid, waarin grote crashes gelukkig uitbleven, was het om 17:00 uur tijd voor de tweede trainingssessie van de vrijdag. De snelste tijd op de Madring was voor Kimi Antonelli. Max Verstappen kwam niet verder dan P6.
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