In de mediapen van de F1 Grand Prix van Spanje heeft Max Verstappen een journalist gevat op zijn plaats gezet. De desbetreffende verslaggever wilde Verstappen confronteren met het feit dat de Dutch Grand Prix van de kalender verdwijnt en hij volgend jaar geen thuisrace meer heeft, terwijl Carlos Sainz dit weekend juist debuteert voor eigen publiek in Madrid. Verstappen liet zich de les echter niet lezen en zette hem klem.

De vraag werd afgetrapt met directe vergelijking tussen de kalendersituatie van de Nederlander en die van Sainz. "Volgend jaar heb jij geen thuisrace meer. Carlos is net begonnen aan zijn thuis-Grand Prix in Madrid...", zo begon de verslaggever. Verstappen liet hem echter niet uitpraten en onderbrak direct met een korte correctie: "En Fernando." Daarmee wees de Red Bull Racing-coureur erop dat de Spaanse fans met tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso nog een tweede thuisheld op de grid hebben rondrijden die minstens zoveel waardering verdient.

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Verstappen pareert opmerking over 'thuisrace' Sainz

Verstappen kreeg vervolgens direct een tegenreactie van de verslaggever, die dacht hem alsnog beet te hebben. De journalist probeerde zijn punt te redden door te stellen dat Sainz daadwerkelijk een geboren en getogen Madrileen is en Alonso uit Oviedo komt, waardoor Madrid voor Sainz een échte thuisrace is. De viervoudig wereldkampioen reageerde daarop kurkdroog met de nuchtere geografische constatering: "Maar ik kom niet uit Zandvoort."

De journalist liet het onderwerp na de rake opmerking dan ook direct vallen. Verstappen heeft het rijden voor het uitzinnige publiek in de Noord-Hollandse duinen altijd prachtig gevonden. Ondanks dat hij in België geboren is, beschouwde hij Zandvoort gewoon als zijn thuiscircuit.

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