De eerste twee vrije trainingen voor de F1 Grand Prix van Spanje hebben we achter de rug. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Mercedes heeft zich opnieuw van haar sterke kant laten zien. George Russell was het snelst in de eerste vrije training op de Madring, voordat Kimi Antonelli in de andere zilveren bolide de tweede vrije training topte. Echter, Ferrari zit met Charles Leclerc en Lewis Hamilton op slechts anderhalf tiende afstand. Arvid Lindblad maakte indruk met de vierde plaats, maar Racing Bulls kan nu uitkijken naar een lange nacht waarin veel reparaties verricht moeten worden. De jonge Brit crashte namelijk hard in VT2. Max Verstappen en Red Bull Racing wisten tussen de twee sessies door twee tienden te vinden ten opzichte van de snelste Mercedes en ze gaan optimistisch richting de zaterdag. Maar er is nog veel meer nieuws dan alleen de verreden vrije trainingen in de Spaanse hoofdstad.

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Ontwerper Madrid-circuit mag eigen creatie niet bezoeken: "Ik ben niet welkom"

Jarno Zaffelli is dit weekend de grote afwezige bij de allereerste Formule 1-race op het gloednieuwe circuit in Madrid. De Italiaanse ontwerper, die met zijn bureau Dromo Applied Design verantwoordelijk is voor de lay-out van de 'Madring', moet het evenement noodgedwongen op afstand volgen. "Ik ben helaas niet welkom, zoals ik recentelijk ook ondervond toen ik in Zandvoort was voor de laatste Grand Prix van Nederland", zo vertelt Zaffelli in De Telegraaf over zijn pijnlijke afwezigheid. De uitsluiting raakt niet alleen de voorman, maar het voltallige ontwerpbureau. "Het is voor mijn hele team, niet zozeer voor mij persoonlijk, erg lastig dat wij de credits niet meer krijgen voor dit circuit." Lees hier het hele artikel over de ontwerper van de Madring.

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Verstappen grapt na komst jonge Räikkönen: "Misschien doe ik een stap opzij"

Max Verstappen heeft met een knipoog gereageerd op de recente toevoeging van Robin Räikkönen aan het opleidingsprogramma van Red Bull Racing. De Nederlander stelt lachend dat hij in de toekomst wellicht plaats moet maken voor de jonge karter. "Misschien doe ik een stap opzij", grapt de Nederlander over zijn eigen stoeltje bij de Oostenrijkse renstal. Lees hier het hele artikel over Robin Räikkönen.

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Ollie Millroy deelt heftige ziekenhuisupdate na redding door Loek Hartog

Ollie Millroy heeft vanuit het ziekenhuis in Shanghai een uitgebreide update gedeeld over zijn toestand na zijn huiveringwekkende raceongeluk. De 36-jarige Britse autocoureur wist vandaag zijn allereerste voorzichtige stappen te zetten sinds hij tijdens de openingsrace van het China GT Championship op het Shanghai International Circuit door de Nederlandse coureur Loek Hartog uit zijn brandende bolide werd gered. En hoewel er sprake is van vooruitgang, bracht recent medisch onderzoek ook nieuwe complicaties aan het licht. Lees hier het hele artikel over Ollie Millroy.

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Verstappen wijst naar falen van FIA: 'Alleen zó kan ik de Mercedes bijhouden...'

Max Verstappen heeft stevige kritiek geuit op het zogeheten ADUO-reglement en de manier waarop de FIA het vermogen van de huidige krachtbronnen controleert. Richting de F1 Grand Prix van Spanje benadrukte de Red Bull Racing-coureur dat de huidige meetmethode simpelweg tekortschiet. Het overkoepelende orgaan kijkt namelijk uitsluitend naar de verbrandingsmotor, terwijl het elektrische hybridesysteem volgens hem minstens zoveel invloed heeft op de baan en concurrent Mercedes op dat vlak een duidelijke voorsprong heeft. Lees hier het hele artikel over de klachten van Max Verstappen.

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Klachten over rijgedrag Hamilton stromen binnen: "Smerig en gevaarlijk!"

De eerste dag van de F1 Grand Prix van Spanje zit erop en het is duidelijk dat het verkeer navigeren een enorme uitdaging is op de gloednieuwe Madring. Er kwamen via de boardradio veel klachten binnen. De coureurs waren vooral niet te spreken over de acties van Lewis Hamilton. Niet alleen Carlos Sainz, Nico Hülkenberg en Arvid Lindblad reageerden woest, zelfs zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc had het één en ander te zeggen over de Brit. Lees hier het hele artikel over de boze reacties op Lewis Hamilton.

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Verstappen zet journalist klem na rare vraag over thuisraces: 'Ik kom toch ook niet uit Zandvoort?'

In de mediapen van de F1 Grand Prix van Spanje heeft Max Verstappen een journalist gevat op zijn plaats gezet. De desbetreffende verslaggever wilde Verstappen confronteren met het feit dat de Dutch Grand Prix van de kalender verdwijnt en hij volgend jaar geen thuisrace meer heeft, terwijl Carlos Sainz dit weekend juist debuteert voor eigen publiek in Madrid. Verstappen liet zich de les echter niet lezen en zette hem klem. Lees hier het hele artikel over de heerlijke comeback van Max Verstappen.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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