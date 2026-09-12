Protest tegen uitslag GP Italië blijkt ingewikkelder dan gedacht: dit is waarom

Er hangt een groot vraagteken boven de uitslag van de F1 Grand Prix van Italië. Audi heeft namelijk bevestigd een protest in te gaan dienen tegen het eindresultaat van de wedstrijd op het Autodromo Nazionale Monza. Het incident is echter ingewikkelder dan dat het op het eerste gezicht lijkt.

Audi gaat in hoger beroep, omdat ze het oneens zijn met het besluit van de stewards om Yuki Tsunoda onbestraft te laten. De Duitse formatie vindt dat de Racing Bulls-invaller een tijdstraf verdient, omdat hij mogelijk voor een extra formatieronde heeft gezorgd. Tsunoda reed naar de verkeerde gridbox voor de staande herstart na de rode vlaggen voor de crash van Charles Leclerc, omdat hij in de war was geraakt met de originele startopstelling. Hij corrigeerde het foutje, maar stond daardoor alsnog schuin in de gridbox waarin hij hoorde te staan.

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Waarom is dit protest zo belangrijk voor Audi?

De wedstrijdleiding koos ervoor om de eerste poging van de staande herstart af te blazen en een extra formatieronde te doen. Bij Audi is men van mening dat Tsunoda vervolgens vanuit de pitstraat hoorde te starten na die extra formatieronde. Er staat namelijk in het sportief reglement dat de coureur die een extra formatieronde veroorzaakt, vanuit de pitstraat moet beginnen. De Japanner deed dat niet en kwam aan het einde van de race als tiende over de streep om zo een punt voor Racing Bulls te verdienen. Gabriel Bortoleto finishte als elfde, precies zeven seconden achter Tsunoda, en hoopt dat puntje door middel van een protest af te pakken. Audi eist door middel van een hoger beroep dat er een straf komt voor Tsunoda, en het extra punt wat ze kunnen verdienen, brengt het team een stapje dichter bij Haas in het constructeurskampioenschap.

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Ingewikkelde zaak: Tsunoda of 'gevaarlijke situatie' nou veroorzaker van extra formatieronde?

Wat dit incident nou zo ingewikkeld maakt, is dat Tsunoda tegelijk wel en niet de veroorzaker was van de extra formatieronde. De wedstrijdleider, Rui Marques, vond dat het 'gedrag' van de Racing Bulls-bolide hem ertoe deed besluiten om een extra formatieronde in te zetten. Hij was niet comfortabel met de positie van Tsunoda en wilde een gevaarlijke situatie voorkomen.

Aan de andere kant stond Tsunoda dan wel schuin in zijn gridbox, maar niet schuin genoeg. Was de race gewoon van start gegaan, had de Japanner namelijk geen straf gekregen voor het buiten de acceptabele positie staan in de startopstelling.

De vraag is dus: werd de extra formatieronde veroorzaakt door Marques die een gevaarlijke situatie wilde voorkomen of puur en alleen door Tsunoda die schuin in zijn gridbox stond?

Krijgt Audi haar gelijk, dan zal Tsunoda een stop-and-go penalty moeten krijgen. Deze wordt dan omgezet naar een tijdstraf, waardoor Bortoleto opschuift naar P10, wat een kampioenschapspunt oplevert. Maar in dit protest moet dus onderzocht worden of Tsunoda nou wel of niet de enige veroorzaker was van de extra formatieronde en, aangezien hij geen straf voor een valse start zou hebben gehad, wordt dit een ingewikkelde zaak.

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