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Madring

Fans klagen door omstandigheden Madring: zandvlaktes en hekjes belemmeren beleving

Madring — Foto: © fortifoursi

Fans klagen door omstandigheden Madring: zandvlaktes en hekjes belemmeren beleving

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Het gloednieuwe Circuito de Madring rondom het IFEMA-complex in Madrid ligt zwaar onder vuur bij Formule 1-fans vanwege de erbarmelijke toeschouwersomstandigheden rondom de baan. Terwijl de Spaanse Grand Prix deze week haar rentree maakt op de racekalender, stuiten toeschouwers met een zogeheten 'General Admission'-ticket op een uiterst troosteloze en onafgewerkte omgeving.

In plaats van een nette, verzorgde grasweide om de actie te kunnen volgen, moeten de aanwezige supporters het doen met een steile zandvlakte en provisorische voorzieningen. De frustratie onder de bezoekers bereikte op vrijdag een kookpunt nadat beelden van de algemene staanplaatsenzone viraal gingen op socialmediaplatform X. Terwijl op het asfalt de eerste training op de Madring werd afgewerkt, werden er beelden van de zogeheten zone gedeeld. Daarop werd pijnlijk duidelijk dat het beloofde heuvelachtige terrein in werkelijkheid bestaat uit een dorre zandheuvel waar enkel houten planken provisorisch in de grond zijn gelegd om als traptreden te fungeren.

Ook zitplaatsen slecht

Niet alleen de zandvlakte van de General Admission kan op commentaar van fans rekenen, ook op de tribunes is het voor sommige aanwezigen niet heel goed toeven. Een andere boze fan deelt een opvallend beeld waarop te zien is dat hij toch wel heel beperkt zicht heeft wegens een neergezet hekje voor zijn zitplaatsen. "Bedankt @madring_oficial. Ik heb de kaarten een jaar geleden gekocht, en als beloning voor het vertrouwen krijg ik een paar stoelen met dit prachtige hek ervoor."

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