Lando Norris heeft zijn negentiende pole position uit zijn Formule 1-carrière verdiend. Hij verraste iedereen door met zijn McLaren de snelste tijd neer te zetten in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Spanje. De Brit versloeg Kimi Antonelli en Max Verstappen in een rondje op de limiet in Madrid.

Het gehele weekend in de Spaanse hoofdstad was Mercedes het snelst. Ferrari en Max Verstappen lieten zich ook af en toe zien in de vrije trainingen, maar de papajakleurige bolides hingen steeds rond de vijfde à zesde plek. Norris doet iedereen op de Madring dan ook versteld staan met zijn pole position. "Ik ben in shock", zegt Norris nadat hij elf duizendste van een seconde sneller ging dan Antonelli. "Dat is waarschijnlijk één van de beste rondjes die ik ooit heb gedaan in mijn carrière. Ik ben heel blij en heel trots, en ik ben ook blij voor het team."

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Norris vloekt van geluk

"Het was zo'n rondje waarbij alles precies goed samenkwam. Ik had al een idee van hoe ik het wilde doen", vervolgt de regerend wereldkampioen. "Het hing er vanaf of mijn hersenen het allemaal bij konden houden, maar alles ging perfect. Ik ben gewoon zo blij... Het was zo'n rondje waarvan je daarna naar je tijd kijkt en denkt: 'O, shit. Die was goed!'", lacht Norris, die toegeeft dat de adrenaline nog door zijn lijf giert.

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