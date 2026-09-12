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Max Verstappen, generic, Spanish GP, 2026

Verstappen tevreden na P3 in Madrid: 'Kon de bochten aanvallen, zoals ik dat wil'

Max Verstappen, generic, Spanish GP, 2026 — Foto: © IMAGO

Verstappen tevreden na P3 in Madrid: 'Kon de bochten aanvallen, zoals ik dat wil'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Max Verstappen is erg tevreden met de derde plek tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje in Madrid. De Nederlander zat er de hele sessie goed bij, maar ziet zondag Lando Norris vanaf pole position starten en daarachter staat klassementsleider Kimi Antonelli.

Verstappen koos er in Q1 voor om een setje rood uit te sparen door op de gele banden voor zijn rondetijd te gaan. Die keuze pakte goed uit, want het rondje was goed genoeg. In Q2 was de snelheid ook aanwezig, want Verstappen wist als snelste door te gaan. In de top tien-kwalificatie wist Verstappen de vijfde tijd te rijden in zijn eerste run, maar tijdens de tweede run kwam daar de derde tijd op het bord.

Verstappen tevreden

Verstappen kan na afloop niet anders dan tevreden zijn met de sessie: "Voor ons was het een hele goede kwalificatie. Om derde te zijn, dat is een goed resultaat." Daarnaast kan er nog een compliment richting het team, want het gevoel was een stuk beter dan gisteren: "De auto voelde erg degelijk aan in de kwalificatie. Ik kon de bochten aanvallen, zoals ik dat wil. Deze kwalificatie is echt een heel goed resultaat."

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