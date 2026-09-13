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Verstappen during FP1 at the Madring

Grand Prix Radio kampt met stroomstoring | F1 Shorts

Verstappen during FP1 at the Madring — Foto: © IMAGO
47 reacties

Grand Prix Radio kampt met stroomstoring | F1 Shorts

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Redactie
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Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.

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